„To je gotovo sedam od deset. Vaš podatak o Dubrovniku ne pobija taj nacionalni podatak. Te uvjetne osude nisu izrekli policajci koji su počinitelje otkrili i prikupili dokaze, nego sudovi. Odgovornost za izrečene kazne snose oni koji su ih izrekli. Tu odgovornost ne možete otkloniti priopćenjem ni odabirom statistike koja vam više odgovara“, naveo je Franković.