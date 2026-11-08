POLEMIKA O KAZNAMA ZA DROGU
Franković oštro odgovorio sucima: "Mogli ste potražiti još neki sud čija vam statistika odgovara, maknite dilere s ulica"
Dubrovački gradonačelnik Mato Franković odgovorio je u nedjelju Udruzi hrvatskih sudaca (UHS) da podatak o 77 posto bezuvjetnih zatvorskih kazni na dubrovačkim sudovima ne pobija nacionalni podatak o 68 posto uvjetnih osuda za trgovinu drogama.
Franković je u objavi na društvenim mrežama UHS-u poručio da se 'nacionalni podaci ne mogu sakriti iza lokalne statistike'.
„Mogli ste potražiti još neki sud čija vam statistika odgovara. Međutim, moja upozorenja odnose se na cijelu Hrvatsku. Predstavljanje podataka jednog suda kao odgovora na nacionalni problem smatram manipulacijom koja javnost odvlači od ključnog pitanja: kakve kazne izričete za trgovinu drogom“, istaknuo je Franković u objavi na društvenim mrežama.
Podsjetio je na izjavu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića, koji se pozvao na podatak Državnog zavoda za statistiku prema kojemu je 68 posto osuda za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama uvjetno.
„To je gotovo sedam od deset. Vaš podatak o Dubrovniku ne pobija taj nacionalni podatak. Te uvjetne osude nisu izrekli policajci koji su počinitelje otkrili i prikupili dokaze, nego sudovi. Odgovornost za izrečene kazne snose oni koji su ih izrekli. Tu odgovornost ne možete otkloniti priopćenjem ni odabirom statistike koja vam više odgovara“, naveo je Franković.
Dodao je da kao izabrani saborski zastupnik ima pravo i dužnost upozoravati na kaznenu politiku hrvatskih sudaca, koju smatra preblagom. Istaknuo je da neovisnost sudstva ne znači nedodirljivost ni izuzeće od javne kritike.
„Građani imaju pravo pitati štite li ih vaše izrečene kazne dovoljno i kakvu poruku šalju onima koji zarađuju na uništavanju tuđih života“, poručio je Franković.
Zato je, kako je naglasio, predložio izmjene kaznenih odredbi kojima bi se za dokazanu trgovinu drogom isključila mogućnost 'nastavka prakse uvjetnih osuda' i osiguralo stvarno izdržavanje zatvorske kazne.
„Za dokazanu trgovinu drogom tražim kazne zatvora. Za našu djecu tražim zaštitu. A od vas tražim da, nakon što policija odradi svoj posao, preuzmete odgovornost i svojim presudama maknete dilere s naših ulica. Vi odlučujete o kaznama, a nacionalni podatak o 68 posto uvjetnih osuda za neovlaštenu proizvodnju i promet drogama pokazuje zašto tražim da se vaša praksa promijeni“, poručio je Franković.
Franković je na nedavnoj sjednici Gradskog vijeća ustvrdio da, prema njegovoj procjeni, ne postoji institucija u Hrvatskoj u kojoj nema barem deset posto konzumenata droge, spominjući pritom sudove, Državno odvjetništvo, Hrvatski sabor i političke institucije.
Dubrovački ogranak UHS-a ocijenio je Frankovićeve tvrdnje potpuno neprihvatljivima, poručivši da za takve procjene nije iznio nikakve konkretne dokaze.
Franković im je odgovorio da 'ne traže izlike u pisanju nepotrebnih priopćenja', nego da 'maknu dilere s ulica'. Istaknuo je da policijski službenici diljem Hrvatske otkrivaju dilere, prikupljaju dokaze i privode osumnjičene, a potom iste osobe ponovno susreću na ulici.
Franković je Ministarstvu pravosuđa i uprave podnio inicijativu za obvezno izdržavanje zatvorske kazne za trgovinu drogom, kojom bi se, kako tvrdi, sudovima onemogućilo izricanje uvjetne osude za to kazneno djelo.
U subotu je UHS objavio podatke o radu dubrovačkih sudova, istaknuvši da se za trgovinu drogama u 77 posto osuđujućih presuda izriče bezuvjetna kazna zatvora.
„Prema podacima Općinskog suda u Dubrovniku, tijekom 2025. i 2026. godine zaprimljene su 42 optužnice zbog kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama, a presude su donesene u 35 predmeta. Od presuđenih predmeta 85,7 posto završilo je osuđujućom presudom, a u 76,7 posto osuđujućih presuda izrečena je bezuvjetna kazna zatvora“, naveli su iz UHS-a.
Dodali su da sud može odlučivati samo o predmetima koji su pred njega dostavljeni, na temelju zakonito pribavljenih i izvedenih dokaza.
„Otkrivanje kaznenih djela i počinitelja te kazneni progon u nadležnosti su policije i državnog odvjetništva, dok sud neovisno odlučuje o krivnji i kazni“, ističe se u priopćenju UHS-a.
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