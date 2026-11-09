SDP o Frankoviću i kokainu: HDZ-ovac glumi oporbu HDZ-u

Gradska vijećnica Centra Viktorija Knežević upozorila je kako je, prema službenom izvješću DORH-a, u 2024. godini od 301 osobe osuđene za korupciju njih 225 dobilo uvjetnu osudu. Još je zanimljivije da je u 228 slučajeva presuda donesena nakon što se DORH nagodio s okrivljenicima o priznanju krivnje i kazni.