Vlasnik tvornice pobjegao u BiH: Zbog azbesta ljudi i dalje obolijevaju, područje nije dekontaminirano

"Nedavno smo u Vranjicu imali mimohod u čast žrtvama umrlih od raka mezotelioma. Svjesni smo da grad ne može riješiti problem Salonita, već svi zajedno trebamo pritiskati institucije da oni obave posao. Mimohodom smo željeli probuditi svijest kod građana o opasnosti od azbesta, da razumijemo koliko je to još uvijek opasna stvar, te koliko je bitno riješiti taj problem", kazao je za Hinu član građanske inicijative Marin Mandić, ujedno predsjednik mjesnog odbora Vranjica.