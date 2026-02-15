SDP-ovac: Gdje je sada onaj rezolutni i odlučni Plenković?

"Josip Dabro je danas isti onaj skandalozni Dabro kakav je bio i jučer i tu nažalost nema iznenađenja, niti ništa novo. Ono što je u ovoj priči doista zanimljivo i simptomatično jest 'probuđeni' Dario Hrebak koji je prespavao brojne korupcijske afere, desničarenja i ideološke ispade, i sada prkosno poručuje da je dosta", poručio je Đujić kojega je Hina u nedjelju pitala za komentar najnovije Dabrine videosnimke.