Književnik i bivši profesor
Ferić: "Šokiralo me kada sam shvatio da učenici s 15 godina prvi put čuju za Holokaust"
Književnik i bivši profesor hrvatskog jezika Zoran Ferić komentirao je antisemitske povike u Splitu te upozorio na zabrinjavajuće nepoznavanje Holokausta i vlastite povijesti među mladima. Istaknuo je važnost obrazovanja i knjiga poput "Dnevnika Anne Frank", poručivši da društvo mora jasno postaviti granicu prema govoru mržnje.
Govoreći o važnosti "Dnevnika Anne Frank" u obrazovanju mladih, osobito u kontekstu nedavnih događaja u Splitu, Ferić je naglasio da je riječ o iznimno važnoj knjizi koja djeci približava strahote Holokausta i Drugog svjetskog rata.
"Dnevnik Anne Frank izuzetno je važna i poučna knjiga koja je bila lektira u osnovnoj školi. Uči djecu o onome što se dogodilo, da znaju što je bilo. Mislim da je skandalozno to što smo vidjeli neki dan, ali i način na koji hrvatsko društvo u posljednje vrijeme gleda na vlastitu povijest", rekao je Ferić.
"Šokiralo me koliko učenika nije znalo za Holokaust"
Prisjetio se i vlastitog iskustva rada u srednjoj školi, gdje je predavao hrvatski jezik. S kolegama je dogovorio održavanje posebnih predavanja o Holokaustu u svibnju, povodom Dana pobjede nad fašizmom.
Posebno ga je, kaže, šokiralo kada je shvatio koliko učenika zapravo malo zna o jednom od najmračnijih razdoblja ljudske povijesti.
"Budući da sam predavao u srednjoj školi, nisam imao Dnevnik Anne Frank kao lektiru, s kolegama sam se dogovorio da ćemo u svibnju, na Dan pobjede nad fašizmom, odnosno oslobođenja, održavati predavanja o Holokaustu kako bi djeca o tome nešto naučila. Šokiralo me kada sam učenicima pustio Schindlerovu listu i shvatio da je dobar dio njih prvi put, s 15 godina, čuo za koncentracijske logore i Holokaust. To se nikako ne bi smjelo događati. Ne smijemo dopustiti da se tijekom cijele osnovne škole preskoči tako važan dio povijesti", upozorio je.
Kako bi učenicima približio tu temu, obrađivao je s njima i knjigu Tadeusza Borowskog "Kod nas u Auschwitzu", posebno priču "Gospodo, izvolite u plinsku komoru".
"Pokušavali smo tako nadoknaditi barem dio onoga što je propušteno u osnovnoj školi", objasnio je.
"Temeljne vrijednosti ne smiju diktirati interesi dnevne politike"
Ferić smatra da problem nije samo u obrazovnom sustavu, nego i u odnosu hrvatskog društva prema vlastitoj prošlosti.
"To je problem hrvatskog društva koje se ne zna nositi sa svojom nedavnom prošlošću. Vidimo da se, čim se promijeni koalicijski partner vladajuće stranke, odnos prema povijesti odjednom mijenja i skreće udesno, možda kako bi se sačuvala koalicija ili zbog nekog drugog razloga", kazao je.
Naglasio je da se temeljne društvene vrijednosti ne bi smjele prilagođavati trenutačnim političkim interesima.
"Temeljne vrijednosti ne bi smjeli diktirati sitni interesi dnevne politike", poručio je.
"Neka djeca čak govore da je NDH pobijedila u ratu"
Osvrćući se na antisemitske povike u Splitu, Ferić je istaknuo da se takvi incidenti ne mogu promatrati odvojeno od nedostatka povijesnog znanja među mladima.
"Naravno da u onome što se dogodilo u Splitu ima puno bijesa i bunta, ali i činjenice da mladi zapravo ne znaju što se događalo u našoj nedavnoj povijesti. Neka djeca čak govore da je NDH pobijedila u ratu. Toliko su neupućena u vlastitu povijest. A kada se drugima poručuje da su niža rasa, da su predodređeni za ropstvo ili koncentracijske logore ako se već držite tog narativa. ", upozorio je.
"Mora postojati debela crvena linija"
Na pitanje može li se govor mržnje opravdavati navijačkim folklorom, Ferić je bio izričit. Smatra da društvo mora jasno odrediti granice prihvatljivog ponašanja te da su potrebne odgojne, obrazovne i konkretne sankcijske mjere.
"Mora postojati debela crvena linija. Potreban je skup mjera: u prvom redu odgojnih, u drugom obrazovnih, a u trećem onih koje bi trebalo poduzeti sada. Klub bi trebalo odmah izbaciti iz natjecanja, bez razmišljanja", poručio je.
Iako naglašava da čelnici kluba i igrači nisu odgovorni za ponašanje pojedinaca, smatra da se toleriranje takvih ispada više ne može opravdavati tradicijom ili navijačkim običajima.
"Naravno, ljudi koji vode klub i igrači nisu krivi, ali podržavanje takvog folklora više nije folklor, nego kazneno djelo. I u Republici Hrvatskoj", zaključio je Ferić.
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