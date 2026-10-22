Ferić: "Šokiralo me kada sam shvatio da učenici s 15 godina prvi put čuju za Holokaust"

"Budući da sam predavao u srednjoj školi, nisam imao Dnevnik Anne Frank kao lektiru, s kolegama sam se dogovorio da ćemo u svibnju, na Dan pobjede nad fašizmom, odnosno oslobođenja, održavati predavanja o Holokaustu kako bi djeca o tome nešto naučila. Šokiralo me kada sam učenicima pustio Schindlerovu listu i shvatio da je dobar dio njih prvi put, s 15 godina, čuo za koncentracijske logore i Holokaust. To se nikako ne bi smjelo događati. Ne smijemo dopustiti da se tijekom cijele osnovne škole preskoči tako važan dio povijesti", upozorio je.