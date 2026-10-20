"TU JE NEŠTO PUNO OZBILJNIJE"
Sociolog o povicima Torcide: Hitler i Auschwitz nisu navijački folklor
U Splitu se nastavljaju posljedice incidenta tijekom navijačke povorke Torcide, u kojoj su zabilježeni nacistički i antisemitski povici, a sociolog Krešimir Krolo upozorava da se takve poruke ne mogu opravdavati navijačkim običajima.
Policija je identificirala 23 osobe koje sumnjiči za javno poticanje na nasilje i mržnju nakon spornih povika tijekom povorke Torcide u Splitu. Zamjenik glavnog ravnatelja policije Damir Barić otkrio je da je devet osumnjičenika u istražnom zatvoru, jedna osoba već služi ranije izrečenu zatvorsku kaznu, dok je maloljetnik pušten uz mjere opreza. Za preostalih 12 osumnjičenika policija još traga.
Barić je o policijskom postupanju govorio u emisiji HRT-a "U mreži Prvog", osvrnuvši se na događaje povezane s utakmicom Hajduka i Ajaxa.
"Od 23 njih, u ovom trenutku 9 je u istražnom zatvoru, 1 je na izdržavanju kazne zatvora jer je u vrijeme nogometne utakmice koristio pogodnosti, 1 je maloljetnik koji je pušten uz mjere opreza, zabrane dolaska na nogometne utakmice, i njih 12 trenutno nije dostupno i za njima se traga", rekao je Barić.
Osumnjičeni imaju 212 kaznenih i 426 prekršajnih prijava
Barić je iznio i podatke o ranijim prijavama protiv 23 osobe koje se povezuju s nacističkim i antisemitskim povicima. Prema policijskim podacima, protiv njih su ukupno podnesene 212 kaznenih i 426 prekršajnih prijava.
Među kaznenim djelima zbog kojih su ranije prijavljivani nalaze se ona protiv imovine te kaznena djela povezana s oružjem i drogom. Pritom je riječ o prijavama, što ne znači da su sve te osobe i pravomoćno osuđene.
Barić je pojasnio da je policija, kada utvrdi sumnju na počinjenje kaznenog djela, dužna identificirati osumnjičene i postupiti u skladu sa zakonom.
Policija zabilježila šest navijačkih sukoba u četiri dana
Zamjenik glavnog ravnatelja policije pohvalio je splitsko-dalmatinsku policiju za organizaciju osiguranja utakmice visokog rizika. Policijske aktivnosti trajale su četiri dana, od utorka, kada su u Split počele pristizati prve skupine navijača Ajaxa, do petka navečer, kada su posljednji napustili Hrvatsku.
"Za nas je ovo osiguranje započelo već u utorak, kada su počele dolaziti prve skupine navijača Ajaxa u Split, i trajalo je sve do petka, do večernjih sati, kada su zadnji navijači Ajaxa napustili Republiku Hrvatsku. U ta 4 dana imali smo ukupno 6 sukoba navijača", rekao je Barić.
Prema njegovim riječima, policija je uspjela spriječiti tri sukoba, a u preostala tri brzo je uspostavljen javni red i mir. U tim je događajima dvoje ljudi lakše ozlijeđeno.
Na dan utakmice nije bilo međusobnih sukoba navijača, no tijekom povorke Torcide zabilježeni su povici kojima se potiče na nasilje i mržnju. Na stadionu je, uz to, korištena pirotehnika.
Sociolog: Spominjanje Hitlera i Auschwitza prelazi granice navijačkog rivalstva
Sociolog Sveučilišta u Zadru i bivši član Nadzornog odbora Hajduka Krešimir Krolo upozorio je da se u ovom slučaju mora napraviti jasna razlika između uobičajenih navijačkih provokacija i veličanja nacističke ideologije.
Navijačke povorke, nadmetanje s protivničkim skupinama i međusobne provokacije prisutne su desetljećima, kako u Hrvatskoj tako i u drugim europskim zemljama. Međutim, spominjanje Ane Frank i koncentracijskog logora Auschwitz te zazivanje Adolfa Hitlera, smatra Krolo, ne mogu se svesti na uobičajeno navijačko rivalstvo niti opravdati navijačkom tradicijom.
Istodobno je upozorio na rizik od moralne panike, odnosno na mogućnost da se ponašanje dijela navijača neopravdano pripiše cijeloj navijačkoj sceni ili društvu.
Krolo je kritizirao i korištenje pirotehnike zbog kojeg je utakmica prekinuta, i to u trenutku kada je Hajduk imao povoljan rezultat u važnom susretu.
"Hajduk se mora jasnije postaviti"
Krolo smatra da je Hajduk primjereno reagirao na događaje na stadionu, ali drži da bi klub trebao dosljednije i jasnije reagirati svaki put kada se među navijačima pojave neprihvatljive poruke.
Istaknuo je da klub ne može preuzeti ulogu policije, obrazovnih ustanova ili obitelji, ali ima odgovornost jasno poručiti kakvo ponašanje neće prihvatiti. Takav je stav posebno važan kada se sporni događaji odvijaju na stadionu ili su neposredno povezani s nogometnom utakmicom.
Bivši djelatnik SOA-e ne vidi dokaze o vanjskom djelovanju
Sigurnosni analitičar i bivši djelatnik Sigurnosno-obavještajne agencije Bruno Pavić također je pozitivno ocijenio način na koji je policija osigurala utakmicu visokog rizika.
Objasnio je da policija i sigurnosne službe mogu unaprijed prikupiti informacije o kretanju navijačkih skupina i pripremi koreografije, no puno je teže predvidjeti što će pojedinci uzvikivati.
Upozorio je i da sama činjenica da se neka osoba nalazila na određenom mjestu nije dovoljan dokaz da je sudjelovala u kažnjivom skandiranju.
Pavić je odbacio tvrdnje da iza događaja stoji vanjsko ili hibridno djelovanje, ocijenivši da se incident koristi za politička nadmetanja.
Kao mogućnost za sprječavanje sličnih situacija predložio je bolju suradnju policije, SOA-e, Hrvatskog nogometnog saveza, klubova i predstavnika navijačkih skupina, po uzoru na praksu koja se primjenjuje u nekim drugim europskim državama.
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