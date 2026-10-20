Sociolog o povicima Torcide: Hitler i Auschwitz nisu navijački folklor

"Od 23 njih, u ovom trenutku 9 je u istražnom zatvoru, 1 je na izdržavanju kazne zatvora jer je u vrijeme nogometne utakmice koristio pogodnosti, 1 je maloljetnik koji je pušten uz mjere opreza, zabrane dolaska na nogometne utakmice, i njih 12 trenutno nije dostupno i za njima se traga", rekao je Barić.