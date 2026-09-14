Najstarija osoba koja je preživjela Holokaust preminula u 107. godini

Od 1978. godine sudjelovao je u obnovi židovskih grobova u Poljskoj. Također je pomogao u identifikaciji i obilježavanju više od tri tisuće grobova, stoji u priopćenju Memorijalnog centra Auschwitz-Birkenau. Izraelski predsjednik izjavio je na platformi X kako je Widawskijev život "izvanredno svjedočanstvo pobjede života, sjećanja i obnove".