Požar je lokaliziran

FOTO / Izgorjela velika hala u Sesvetama, ozlijeđeni radnici

author author
N1 Info , Hina
|
27. stu. 2025. 14:03
>
15:40
27.11.2025. Zagreb - U skladištu guma u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama izbio je pozar. Na intervenciji su vatrogasci JVP Zagreb, koji na terenu imaju devet vozila. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL

U skladištu guma u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama oko 12 sati izbio je požar, a prema priopćenju Javne vatrogasne postrojbe Zagreb čiji pripadnici gase otvoreni plamen, u požaru su ozlijeđeni radnici u skladištu zbog čega je na terenu i hitna pomoć.

Prema priopćenju JVP Zagreb, u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama oko 12 sati izbio je požar u skladištu guma. 

Nakon dojave, oko 13 sati, vatrogasci JVP Zagreb izašli su na teren s 13 vozila te gase otvoreni plamen. 

Skladište je površine 15 x 15 kvadratnih metara, a u požaru su ozlijeđeni i radnici od kojih je dvojici pružena liječnička pomoć. 

Kako su priopćili zagrebački vatrogasci, gorjela su skladišta različite namjene, od autoservisa do tvrtke za uređenje prostora. Požar se gasio s 10 mlazeva, a u pomoć su priskočila i DVD društva koja su osigurala oko 100.000 m³ vode.

Požar je lokaliziran oko 15:20 sati, javlja Index.

27.11.2025. Zagreb - U skladištu guma u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama izbio je pozar. Na intervenciji su vatrogasci JVP Zagreb, koji na terenu imaju devet vozila. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL
Davor Puklavec/PIXSELL
Teme
Sesvete požar skladište guma

