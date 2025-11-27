FOTO / Izgorjela velika hala u Sesvetama, ozlijeđeni radnici

U skladištu guma u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama oko 12 sati izbio je požar, a prema priopćenju Javne vatrogasne postrojbe Zagreb čiji pripadnici gase otvoreni plamen, u požaru su ozlijeđeni radnici u skladištu zbog čega je na terenu i hitna pomoć.
Prema priopćenju JVP Zagreb, u Zagrebačkoj ulici u Sesvetama oko 12 sati izbio je požar u skladištu guma.
Nakon dojave, oko 13 sati, vatrogasci JVP Zagreb izašli su na teren s 13 vozila te gase otvoreni plamen.
Skladište je površine 15 x 15 kvadratnih metara, a u požaru su ozlijeđeni i radnici od kojih je dvojici pružena liječnička pomoć.
Kako su priopćili zagrebački vatrogasci, gorjela su skladišta različite namjene, od autoservisa do tvrtke za uređenje prostora. Požar se gasio s 10 mlazeva, a u pomoć su priskočila i DVD društva koja su osigurala oko 100.000 m³ vode.
Požar je lokaliziran oko 15:20 sati, javlja Index.
