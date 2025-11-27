Oglas

crveni Meteoalarm

VIDEO / Borba s burom: Pogledajte kako se trajekt "Hrvat" probija u Supetar

author author
Tea Blažević , N1 Info
|
27. stu. 2025. 12:52
Crometeo
Crometeo

Crometeo je na društvenim mrežama objavio snimku Jadrolinijinog trajekta pod imenom "Hrvat" u borbi s burom dok ulazi u Supetar.

Oglas

Olujna bura otežava kako cestovni, tako i pomorski promet, na snazi je upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Stanje mora je ponegdje 5, što znači jače valovito, i stoga trajekti i katamarani otežano prometuju. Vjetrovito je zbog razlike u tlaku ciklone južnije od naših krajeva, dok sa sjevera jača anticiklona. I u nastavku dana i još i za sutra ostaje na snazi crveni Meteoalarm zbog bure.

Teme
Jadrolinija Supetar trajekt Hrvat

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (2)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ