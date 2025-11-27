crveni Meteoalarm
VIDEO / Borba s burom: Pogledajte kako se trajekt "Hrvat" probija u Supetar
Crometeo je na društvenim mrežama objavio snimku Jadrolinijinog trajekta pod imenom "Hrvat" u borbi s burom dok ulazi u Supetar.
Olujna bura otežava kako cestovni, tako i pomorski promet, na snazi je upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Stanje mora je ponegdje 5, što znači jače valovito, i stoga trajekti i katamarani otežano prometuju. Vjetrovito je zbog razlike u tlaku ciklone južnije od naših krajeva, dok sa sjevera jača anticiklona. I u nastavku dana i još i za sutra ostaje na snazi crveni Meteoalarm zbog bure.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
