VIDEO / Borba s burom: Pogledajte kako se trajekt "Hrvat" probija u Supetar

Olujna bura otežava kako cestovni, tako i pomorski promet, na snazi je upozorenje putem sustava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Stanje mora je ponegdje 5, što znači jače valovito, i stoga trajekti i katamarani otežano prometuju. Vjetrovito je zbog razlike u tlaku ciklone južnije od naših krajeva, dok sa sjevera jača anticiklona. I u nastavku dana i još i za sutra ostaje na snazi crveni Meteoalarm zbog bure.