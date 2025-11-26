idu na proračun bolnica
HZZO danas razmatra odluku koja će pogoditi mnoge. Hoće li onkološki bolesnici ostati bez važnih lijekova?
Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) danas pred sobom ima odluku kojom bi se dio inovativnih terapija, u najvećoj mjeri terapija za liječenje malignih bolesti, trebao prebaciti s Liste posebno skupih lijekova na proračune bolnica.
Riječ je o inovativnim lijekovima za liječenje nekih oblika raka dojke, raka pluća i raka prostate te mijelofibroze. Pacijenti su ozbiljno zabrinuti za dostupnost inovativnih lijekova i liječenja bolesnika kojima takav lijek može spasiti život, piše Novi list.
Vijest o tome u javnost je plasirao saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot, tvrdeći da bi takva odluka dovela do urušavanja zdravstvenog sustava i onemogućila liječenje onkoloških pacijenata.
Apel udruga
Prebacivanje troška na bolnice značilo bi da će bolnice iz vlastitih limita iz kojih plaćaju sve svoje troškove morati plaćati i troškove terapija za pacijente oboljele od onkoloških bolesti. To će, znajući da su nam bolnice u minusu, u praksi dovesti do razlika među pacijentima i smanjiti dostupnost liječenja, upozorio je Troskot.
Skupi su se lijekovi desetljećima, naime, osiguravali preko bolničkih proračuna. Taj je sustav bio parcijalan i nepravedan te su pacijenti teško dolazili do terapije. Lista posebno skupih lijekova nastala je u namjeri da se skupa terapija osigura svim hrvatskim pacijentima s određenom indikacijom, a u HZZO-u se redovito rado hvale podacima o tome koliko je Lista posebno skupih lijekova u zadnjih 20 godina narasla. Od 2005. godine, kada je nastala, a uključivala je samo četiri lijeka za koje je HZZO izdvajao oko 23 milijuna kuna, u 2025. godini dosegnula je 392 milijuna eura.
Otvoreno pismo ministrici
Zbog mogućnosti da se skupi inovativni lijekovi skinu s liste koja jamči njihovu dostupnost pacijentima i prebace na proračune bolnica, udruge koje se bave oboljelima od malignih bolesti i njihovim obiteljima, okupljene u platformu Onkologija.hr, uputile su jučer otvoreno pismo ministrici zdravstva Ireni Hrstić, HZZO-u i Hrvatskom saboru pitajući se čime je motiviran taj korak unatrag.
– Čime je motiviran prijedlog da se navedene skupine inovativnih lijekova prebace na teret bolničkih proračuna, umjesto na Listu lijekova HZZO-a? Kakav će biti utjecaj na već prenapregnute bolničke proračune i očuvanje dostupnosti inovativnih lijekova? Kako će se to odraziti na postignuti uspjeh u liječenju raka dojke, pluća i prostate?, pitaju nadležne u HZZO-u s platforme Onkologija.hr. Zanima ih, također, je li se HZZO pritom konzultirao s ravnateljima bolnica, stručnim društvima i udrugama oboljelih.
Terapije ostaju dostupne
Iz Direkcije HZZO-a na sve ovo odgovaraju šturo i birokratski.
– Nismo u mogućnosti komentirati radne materijale, jer se ne radi o konačnim prijedlozima niti usvojenim odlukama Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kaže se u odgovoru HZZO-a na upit Novog lista.
U razgovoru s nadležnima, pak, uvjeravaju kako se za pacijente neće promijeniti ništa, jer spomenute terapije ostaju na osnovnoj listi lijekova HZZO-a, ali će se plaćati iz bolničkih budžeta, a ne s Liste posebno skupih lijekova. Pacijenti s određenom indikacijom i dalje imaju pravo na sve lijekove koji su na osnovnoj listi, uključujući i inovativne terapije o kojima je ovdje riječ, a mijenja se samo način financiranja.
Ne radi se pritom, tumače u HZZO-u, ni o kakvom presedanu. Lijekovi se svake godine skidaju s Liste posebno skupih lijekova prema utvrđenim kriterijima i financijskom planu te Povjerenstvo za lijekove daje prijedlog UV HZZO-a koji bi lijekovi mogli prijeći na bolnički proračun, a dio njih u kategoriju lijekova na recept. Među njima su nedavno bili, na primjer, biološki lijekovi za hepatitis C, koji su s Liste posebno skupih lijekova skinuti na bolničke proračune i sad su u receptnom statusu. Pred nekoliko godina tako su status promijenili i lijekovi za karcinom bubrega. Svake se godine na Listu posebno skupih lijekova uvode nove terapije, a neke koje su godinama na listi se korigiraju. Pacijenti najnoviju promjenu, prema tumačenju HZZO-a, neće osjetiti, a terapije će im biti dostupne kao i danas.
Bolnice zanima što će biti s limitima
U bolnicama su pak skeptični prema prebacivanju novog troška na njihove limite.
– Svejedno je kako se lijek knjiži ako su osigurana sredstva. Ali ako povećaš opterećenje bolničkog limita, onda moraš povećati i limit, ili će nastati problemi, komentira prof. dr. Stjepko Pleština, zamjenik ravnatelja KBC-a Zagreb i predstojnik Klinike za onkologiju. Lista posebno skupih lijekova najbolje je kontrolirani segment potrošnje lijekova i bio je, podsjeća Pleština, osmišljen da se spriječi »loptanje« bolnica s bolesnicima jer su upravo zbog skupih terapija druge bolnice ranije rado slale pacijente na Rebro.
Iz KBC-a Rijeka pak poručuju kako »rade na procjeni značaja navedenog, a ocijenit će ga nakon objedinjavanja trenutnih materijalnih i financijskih podataka, procjene kretanja u kratkoročnom i srednjoročnom razdoblju te stavljanja ovih vrijednosti u odnos s mogućim promjenama u prihodovnim stavkama«.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare