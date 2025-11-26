HZZO danas razmatra odluku koja će pogoditi mnoge. Hoće li onkološki bolesnici ostati bez važnih lijekova?

Ne radi se pritom, tumače u HZZO-u, ni o kakvom presedanu. Lijekovi se svake godine skidaju s Liste posebno skupih lijekova prema utvrđenim kriterijima i financijskom planu te Povjerenstvo za lijekove daje prijedlog UV HZZO-a koji bi lijekovi mogli prijeći na bolnički proračun, a dio njih u kategoriju lijekova na recept. Među njima su nedavno bili, na primjer, biološki lijekovi za hepatitis C, koji su s Liste posebno skupih lijekova skinuti na bolničke proračune i sad su u receptnom statusu. Pred nekoliko godina tako su status promijenili i lijekovi za karcinom bubrega. Svake se godine na Listu posebno skupih lijekova uvode nove terapije, a neke koje su godinama na listi se korigiraju. Pacijenti najnoviju promjenu, prema tumačenju HZZO-a, neće osjetiti, a terapije će im biti dostupne kao i danas.