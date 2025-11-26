Samo oni s najboljim vidom mogu uočiti riječ "SEA" za 5 sekundi

Samo jedan posto ljudi s okom sokolovim može uočiti riječ "SEA" u moru riječi "SEE" na fotografiji optičke iluzije u roku od 5 sekundi. Jeste li vi jedna/jedan od njih?
Pojam "iluzija" potječe od latinske riječi illudere, što znači rugati se ili obmanjivati. Stoga je osnovna premisa optičke iluzije obmanjivanje ljudskog mozga.
Stimulacija mozga
Optičke iluzije osmišljene su da iskoriste sposobnost našeg mozga da popuni nedostajuće dijelove informacija, omogućujući nam da brzo obrađujemo ono što vidimo. Ove zagonetke mogu se kreirati manipuliranjem bojama, oblicima i uzorcima kako bi se stvorila slika koja izgleda drukčije od stvarnosti.
Poznato je da optičke iluzije stimuliraju mozak i poboljšavaju kognitivne sposobnosti pojedinca, te su odličan način za izazivanje mozga i jačanje vještina rješavanja problema.
Test optičke iluzije – Pronađite SEA u 5 sekundi
Sada se fokusirajte na sliku koja sadrži riječi "SEE" i pronađite izuzetak – "SEA" – u roku od 5 sekundi.
Nekima će biti vrlo lako; drugima malo nezgodno.
Ako ste među onih 1% s okom sokolovim, bit ćete prvi koji će pronaći riječ "SEA".
Ljudi s prosječnim sposobnostima zapažanja mogu ovaj izazov smatrati vrlo zahtjevnim, jer je vremensko ograničenje od 5 sekundi prilično teško.
3, 2, 1…
Oni koji mogu uočiti izuzetak u 5 sekundi imaju oštar mozak i iznimnu percepciju dubine.
Koliko vas je uspjelo pronaći riječ "SEA" u 5 sekundi?
Sada je vrijeme za veliko otkriće za one koji se bore pronaći izuzetak.
Rješenje ovog testa optičke iluzije: riječ "SEA", koja je izuzetak u mreži riječi, nalazi se u četvrtom stupcu na dnu.
