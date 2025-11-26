Samo oni s najboljim vidom mogu uočiti riječ "SEA" za 5 sekundi

Optičke iluzije osmišljene su da iskoriste sposobnost našeg mozga da popuni nedostajuće dijelove informacija, omogućujući nam da brzo obrađujemo ono što vidimo. Ove zagonetke mogu se kreirati manipuliranjem bojama, oblicima i uzorcima kako bi se stvorila slika koja izgleda drukčije od stvarnosti.