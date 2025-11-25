RAZVOJNE FAZE
Dječja psihologinja: Ovo je pet znakova da će vam dijete biti uspješno kad odraste
Roditeljstvo je zahtjevno. Od svakodnevnih stvari poput buđenja djece i pripreme za školu, do praćenja razvojnih faza u učenju i prepoznavanja njihovih vještina.
U tom smjeru, američka psihologinja, stručnjakinja za roditeljstvo i školske strategije Sarah Lebovitz Suria izdvojila je pet ključnih ponašanja koja mogu upućivati na budući uspjeh kod djece.
"Iako niti jedna osobina sama po sebi ne određuje put djeteta, određene vještine formirane u ranom djetinjstvu mogu stvoriti snažne temelje za uspjeh u školi, društvu i kasnije na radnom mjestu", kazala je za Newsweek Lebovitz Suria.
Zatim je navela pet znakova koji ukazuju da će dijete biti uspješna odrasla osoba.
Znaju regulirati svoje emocije i ostati usredotočeni
Djeca koja mogu kontrolirati svoje emocije i ostati na zadatku često imaju veliku prednost i u školi i kasnije u životu.
"Samoregulacija je izuzetno važna. Biti u stanju upravljati svojim emocijama, zar ne? Također znati održati pažnju u određenom okruženju — to je vrlo ključno u školskim okolnostima, ali i u stvarnom životu."
Iznova se podignu kada postane teško
Bilo da je riječ o oporavku od vršnjačkog nasilja, loše ocjene ili sukoba s prijateljima, otporna djeca često razviju ono što Lebovitz Suria naziva "snažnim alatnim setom" koji podupire dugoročni uspjeh.
"Otpornost je ključna. Biti u stanju podići se kada je teško, fizički i emocionalno, to je iznimno važno", istaknula je.
Pokazuju znatiželju i spremnost na trud
Spremnost djeteta da se svakodnevno trudi, čak i kada su zadaci teški, još je jedan snažan pokazatelj budućih postignuća.
"Ta spremnost na rad, ulaganje truda svaki dan, ta dosljednost mnogo znači. Znatiželja također igra veliku ulogu. Djeca koja žele istraživati nove teme i ideje često kasnije napreduju. Imati bilo kakav oblik znatiželje svakako je dio recepta za uspjeh... Morate biti učenik cijeloga života."
Imaju kognitivnu fleksibilnost i sposobnost prilagodbe
Djeca koja se mogu brzo prilagoditi lakše prolaze izazove, prijelaze i rješavanje problema - vještine koje ostaju važne i u odrasloj dobi.
"Biti u stanju pristupiti nečemu na drugačiji način ili se preusmjeriti kada plan ne ide kako je zamišljeno, to je sjajan znak. Biti kognitivno i mentalno fleksibilan."
Posjeduju prosocijalne vještine i vještine timskog rada
Sposobnost suradnje, primanja povratnih informacija i doprinos grupi još je jedan pokazatelj da bi dijete moglo uspijevati i društveno i akademski.
"Ovdje govorimo o prosocijalnim vještinama. Smjenjivanju, uvažavanju tuđeg gledišta, učenju u grupi i suradnji. Biti dio tima i donositi vrijednost velika je vještina. Nisu svi vođe, i to je u redu."
Nema "savršene formule" za uspjeh
Iako ove vještine mogu biti značajni pokazatelji, Lebovitz Suria naglašava da djeca koja ih nemaju neće nužno ne uspjeti - baš kao što njihova prisutnost ne jamči buduća postignuća.
"Sve su to mišići koje djeca trebaju vježbati. Ne postoji savršeni recept ni tajni sastojak. Zaista potičem roditelje da budu blagi prema sebi, jer riječ je o procesu učenja. Svi ovi pokazatelji zapravo su vještine na kojima djeca mogu raditi."
