DRAMA U ZAGREBU
FOTO, VIDEO / Vatra progutala Vjesnik! "Tapison na podu, drvo na zidovima. To gori kao šibica"
Vjesnikov neboder na Slavonskoj aveniji u Zagrebu zahvatio je požar nešto prije ponoći, a gori još uvijek. Na terenu je 30 vozila i oko 80 vatrogasaca.
"Požar je i dalje aktivan te se širi putem konstrukcijskih otvora. Zbog povećane opasnosti vatrogasci su povučeni iz unutarnje navale. Sve postaje su ispražnjene te se popunjavaju rezervnim snagama", saznaje se iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba.
30 Objava
13:08
prije 0 min.
Oglasila se policija
"Jučer, 17. studenog, Operativno-komunikacijski centar Policijske uprave zagrebačke zaprimio je u 23:08 sati da je, iz zasad neutvrđenog razloga, izbio je požar u poslovnoj zgradi na Slavonskoj aveniji (zgrada Vjesnika).
Od trenutka saznanja na teren su izašle sve žurne službe, a policija je osigurala mjesto događaja. Požar je bio vidljiv na zadnjim katovima te se proširio na još nekoliko katova zgrade.
Prema dosad utvrđenom ozlijeđenih osoba nema, a zbog sigurnosti građana zatvoren je promet Slavonskom avenijom od raskrižja sa Savskom cestom (oba smjera), Savskom cestom od raskrižja sa Slavonskom avenijom do raskrižja s Ulicom Prisavlje (oba smjera), Cvjetnom i Odranskom ulicom te se odvija obilaznim pravcima.
Nakon što požar bude ugašen, odnosno steknu se uvjeti, obavit će se očevid", prenijela je zagrebačka policija.
12:34
prije 33 min.
Selak Raspudić nedavno snimila unutrašnjost Vjesnika
Marija Selak Raspudić je na svom Facebook profilu napisala da se unutar zgrade Vjesnika, igrom slučaja, zatekla prije nekoliko mjeseci, kada su je osupnuli neki sasvim drugi prizori. Podijelila je i nekoliko fotografija. Više OVDJE.
12:13
prije 54 min.
Detalji gašenja požara
Zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba Siniša Jembrih rekao je u utorak prijepodne Hini da požar Vjesnikova nebodera i dalje gase s 30 vozila i 80-ak vatrogasaca koji se konstantno rotiraju, a požar se gasi izvana jer ulazak u zgradu zasad nije siguran.
"Sada ćemo vrlo brzo odlučiti hoćemo li ići u ponovnu unutarnju navalu ili ćemo ostati vani, isključivo zbog sigurnost vatrogasaca. Morat ćemo odlučiti hoćemo li ići s vatrogascima unutra ili ćemo pričekati još malo vremena dok ne budemo potpuno sigurni da je unutra sigurno ući", dodao je Jembrih.
Požar u Vjesnikovom neboderu na Slavonskoj aveniji planuo je sinoć oko 23 sata. Kako se širio okomito, zahvatio je više katova i krovište zbog čega je u njegovo gašenje uključen velik broj vatrogasaca i tehnike. Uzrok požara za sada se ne zna.
Jembrih je izvijestio da je sada situacija nepromijenjena s obzirom da su se noćas morali povući iz zgrade jer su "ostali na neki način zarobljeni u požaru" koji je počeo na 13. katu pa se prebacio na peti kat, pa je krenuo prema vatrogascima tako da su počeli vrlo oprezno gasiti izvana, međutim i to je bilo otežano zbog padajućih predmeta i stakla.
Dodao je da su također krenuli gasiti požar i iznutra od samog podruma jer je na svim katovima počela gorjet vatra.
Iz podruma su krenuli prema gore i došli su do 13. kata, a nažalost zadnja dva kata - 14. i 15. se nisu usudili gasiti i sada je došlo do ponovne pojave plamena.
"Zbog sigurnosti vatrogasaca nismo dali da idemo dalje unutra, nego smo se povukli. Požar se mora gasiti tako da se uđe u požar i zagazi čizmom a to nije šetanje kroz kancelariju nego se prolazi kroz izgorjelo, pobacano, vrlo je opasno unutra", kaže Jembrih.
Napominje da sada moraju odlučiti hoće li vatrogasci ući u Vjesnikov neboder ili će još pričekati dok ne bude potpuno sigurno ući. Požar se zasad gasi izvana.
Jembrih nije htio prognozirati kada će požar biti ugašen.
12:07
prije 1h
Izgorio dio arhiva
U Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kažu da njihova arhiva nije izgorjela, požar ju je zaobišao. Više OVDJE.
11:22
prije 1h
Preporuke građanima
Zbog požara koji je izbio u Vjesnikovom neboderu te mogućeg širenja dima na okolna područja, Nastavni zavod za javno zdravstvo „Dr. Andrija Štampar“ izdaje preporuke za zaštitu zdravlja građana koji žive neposredno uz požarište ili ne mogu izbjeći kretanje kraj požarišta.
Preporuke potražite OVDJE.
11:20
prije 1h
'Staklena vrata, tapison na podu, drvo na zidovima. To je kao stvoreno da gori kao šibica'
"Radio sam tu 28 godina. Unutra, kad uđete kroz lift, na svakom katu su staklena vrata, na podu je tapison, a zidovi su obloženi drvetom. To je kao stvoreno da gori kao šibica. Pod tom temperaturom nema spasa. Iznutra se gasiti ne može, znači mogu pustiti da dogori kao svijeća i zalijevati izvana. Mi smo radili rotaciju za novine, svašta se tu izmjenjivalo. Ali što će biti sa zgradom, to će reći struka", govori bivši radnik u Vjesniku za 24sata.
Instalacije su stare, nema nikoga po noći kao što je bilo prije. Bio je jedan portir, i dok bi on čuo što se gore događa, već bi bilo gotovo, dodao je.
10:53
prije 2h
"Zgrada je s unutarnje strane u potpunosti uništena"
Vatrogasac i zapovjednik smjene Domagoj Crnić opisao je tijek intervencije.
"Prvu smo dojavu dobili u 23:04 te smo nakon nje slali vozila na intervenciju. S obzirom na to da se požar razbuktavao iz minute u minutu mi smo pojačavali broj snaga na terenu koje smo pratili i s vozilima. Ukupno je tu bilo devedesetak vatrogasaca s četrdesetak vozila", rekao je Crnić, prenosi Index.
Situacija je bila iznimno opasna jer se vatra širila s vrha zgrade prema dolje, dok su se vatrogasci nalazili na 13. i 14. katu.
"Drago mi je da mogu reći kako nije bilo ozlijeđenih osim jednog vatrogasca koji je lakše uganuo nogu. Prijetila je mogućnost zarobljavanja vatrogasaca između katova, ali našom pravovremenom intervencijom, adekvatnom procjenom i povlačenjem na niže katove do toga nije došlo", naglasio je zapovjednik.
Iako je požar lokaliziran, gašenje i dalje traje zbog velike količine papira i arhivske građe.
"Požar je pod kontrolom, ali normalno da tu ima još sporadičnih izbijanja i otvorenog plamena jer do nekih prostorija jednostavno ne možemo doći. Te probleme rješavamo vanjskom navalom pomoću visinskih vozila", pojasnio je Crnić.
Posljedice su katastrofalne.
"Zgrada je s unutarnje strane u potpunosti uništena, a detaljne procijene možemo dati kada se požar u potpunosti sanira", dodao je.
Područje oko zgrade je ograđeno radi sigurnosti građana, a na snazi je i posebna prometna regulacija.
"Vjerujem da će tramvaji uskoro prometovati, a da će za automobile cesta biti zatvorena do kraja dana. To se radi isključivo zbog hidranata kako bismo lakše došli do njih", izjavio je Crnić.
Dodao je kako su kiša i vjetar tijekom noći otežavali uvjete na terenu. Iako je iza njih besana noć, zapovjednik smjene ističe kako je to njihov posao za koji su uvijek spremni.
10:46
prije 2h
Ministarstvo: Zahvaćena je arhiva
"Republika Hrvatska suvlasnica je Poslovnog kompleksa Vjesnik, a dio koji je sinoć zahvaćen požarom koristi se za smještaj arhive, dok bočni dio Vjesnika (tzv. aneks) koji Ministarstvo prostornoga uređenja koristi za rad službenika nije zahvaćen požarom", priopćilo je Ministarstvo.
10:25
prije 2h
Požar se smiruje
Čini se da je požar ponovno doveden pod kontrolu.
10:18
prije 2h
Plenković: Država ima oko 60 posto udjela
"Požar je buknuo sinoć oko 23 sata, uzroke u ovom trenutku ne znamo. Izgorio je neboder, ostatak je netaknut. Država je suvlasnik nebodera, ima oko 60 posto udjela. Šteta je velika, vidjet ćemo koji su uzroci, a Ministarstvo će poduzeti mjere da se zgrada obnovi. Zahvaljujem se vatrogascima", rekao je premijer Andrej Plenković.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare