Tomašević: Istina je - nisam nikad studirao na Oxfordu, ali jesam na Cambridgeu

Ukratko: istina je - nisam nikad studirao na Oxfordu. Ali nisam nikad ni tvrdio da jesam. Ono što u svojoj biografiji jesam isticao jest da sam, nakon što sam završio magisterij iz politologije na Sveučilištu u Zagrebu, završio još jedan magisterij iz održivog razvoja od 2012. do 2013. na Sveučilištu u Cambridgeu uz punu stipendiju Cambridge Overseas Trust i Chevening. Gradska uprava, koju je oporbena zastupnica službeno pitala, nema o tome niti smije imati podatke jer ni diploma, a kamoli magisterij na Cambridgeu nisu uvjeti da bi netko postao gradonačelnik, već isključivo broj glasova na izborima. U prilogu fotografija diplome i fotografija s promocije u listopadu 2013. godine u Cambridgeu.