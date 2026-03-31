Tomašević: Istina je - nisam nikad studirao na Oxfordu, ali jesam na Cambridgeu

Zastupnica Dina Dogan tražila je detaljan pregled radnog iskustva i obrazovanja gradonačelnika, uključujući navode o radu u inozemstvu i studiju na Oxfordu. Tomašević napokon odgovorio
Što je točno radio prije nego što je postao gradonačelnik, gdje je studirao i ima li dodatne akademske kvalifikacije – pitanja su koja je nezavisna zastupnica Dina Dogan odlučila otvoriti pred Gradskom skupštinom. U opširnom zastupničkom pitanju D. Dogan je zatražila “potpune i cjelovite podatke o dosadašnjem radnom iskustvu gradonačelnika”, uključujući sve oblike zaposlenja, profesionalne angažmane i savjetodavne poslove prije stupanja na dužnost 2021. godine.
"Posebno se traži pojašnjenje navoda koji se odnose na tvrdnje o radu u svojstvu konzultanta u velikom broju zemalja, kao i o završenom magistarskom studiju na Sveučilištu u Oxfordu – stoji u pitanju, uz napomenu da takve tvrdnje “zasad nije moguće jasno i nedvojbeno potvrditi putem dostupne dokumentacije”.
Dogan je zatražila i detaljan pregled formalnog obrazovanja, uključujući stečene titule, nazive institucija, trajanje studija te informaciju o eventualnoj nostrifikaciji diploma stečenih u inozemstvu.
"Očekuje se potpuna jasnoća i preciznost, budući da kao doktorica znanosti i nastavnica u sustavu visokog obrazovanja vrlo dobro poznajem postupke stjecanja i verifikacije akademskih kvalifikacija – poručila je, dodajući kako će u slučaju sumnji “stupiti u izravan kontakt s navedenim visokoškolskim institucijama”.
Ova pitanja nezavisna zastupnica Dogan uputila je početkom veljače. Odgovor je dobila sada
Odgovor Tomaševića:
"Sastavni dio mog posla je nažalost biti stalno izložen lažima koje plasiraju politički suparnici. Kad ne znaju za što bi me optužili, pribjegavaju lažima. I tako, dok se bavim koordinacijom gradskih ustanova i poduzeća u saniranju posljedica, kako kažu meteorolozi, stoljetne oluje, gradska oporba plasira optužbu da nema dokaza da sam ikad završio magistarski studij na Oxfordu. Inače takve stvari ignoriram, no vijest su danas prenijeli brojni nacionalni mediji.
Ukratko: istina je - nisam nikad studirao na Oxfordu. Ali nisam nikad ni tvrdio da jesam. Ono što u svojoj biografiji jesam isticao jest da sam, nakon što sam završio magisterij iz politologije na Sveučilištu u Zagrebu, završio još jedan magisterij iz održivog razvoja od 2012. do 2013. na Sveučilištu u Cambridgeu uz punu stipendiju Cambridge Overseas Trust i Chevening. Gradska uprava, koju je oporbena zastupnica službeno pitala, nema o tome niti smije imati podatke jer ni diploma, a kamoli magisterij na Cambridgeu nisu uvjeti da bi netko postao gradonačelnik, već isključivo broj glasova na izborima. U prilogu fotografija diplome i fotografija s promocije u listopadu 2013. godine u Cambridgeu.
Oporbi više sreće drugi put", napisao je.
