Četiri liječnika otkrila što je najbolje za mršavljenje i zdravlje srca - svi su rekli isto
Najvažnija navika koja istovremeno pomaže u mršavljenju i zdravlju srca je dosljedna aerobna aktivnost. Četiri liječnika slažu se da je upravo to ključ.
Liječnica za pretilost, dr. Meghan Garcia-Webb, dodaje tome da višak masnog tkiva također znači da postoji veća vjerojatnost da se ono skladišti na mjestima poput perikarda, što je tanka membrana oko srca.
Često se pretilost ne može kontrolirati samo prehranom i životnim navikama. Zbog toga je važno razgovarati s liječnikom o najboljim načinima za njezino kontroliranje, što može uključivati i lijekove na recept. Uz to, kako je Parade otkrio u razgovoru s četiri liječnika, postoji jedna moćna navika koja može istovremeno podržati gubitak težine i kardiovaskularno zdravlje, prenosi Nova.rs.
Konstantna aerobna aktivnost
Parade je pitao četiri liječnika specijalizirana za mršavljenje i zdravlje srca kako najbolje smršavjeti i istovremeno podržati zdravlje srca i svi su imali isti odgovor: konstantna aerobna aktivnost.
„Konstantnost je mnogo važnija od intenziteta“, kaže dr. Pooja Gidwani, liječnica interne medicine i medicine pretilosti. „Često potičem pacijente da počnu s jednostavnim aerobnim aktivnostima poput brzog hodanja, hodanja uz nagib, trčanja, vožnje bicikla ili plivanja i da se fokusiraju na izgradnju održive rutine, umjesto da se guraju do iscrpljenosti.“
Dr. Garcia-Webb se slaže: „Nakon što sam saslušala stotine pacijenata i poteškoće koje imaju s vježbanjem, najvažnije je da jednostavno počnete s konstantnošću.“ Njezin savjet je da odaberete aerobnu aktivnost koja vam se sviđa i obvežete se da ćete je raditi jednom tjedno (na primjer, svakog ponedjeljka).
Kada postavljate ciljeve vezane uz aerobne aktivnosti, dr. Hurley kaže da ih treba učiniti ostvarivima. „Početak s ciljevima koji su realni i laki za ostvarivanje pomaže u izgradnji dosljednosti i jačanju pozitivnih navika. Nasuprot tome, ciljevi koji su previše ambiciozni na početku često dovode do propuštenih dana i obeshrabrenja“, objašnjava on.
Dr. Radford objašnjava da samo pet minuta aerobne aktivnosti dnevno može biti odlična početna točka. „Planirajte da polako povećavate svoje tjedno vrijeme za vježbanje koliko god možete. Ako ne možete vježbati 30 minuta zaredom, možete vježbati deset minuta tri puta dnevno“, kaže ona.
Kada je riječ o količini aerobne aktivnosti koja dovodi do gubitka težine, dr. Radford kaže da mnogi stručnjaci za mršavljenje preporučuju 300 minuta aerobnih vježbi tjedno (otprilike 45 minuta dnevno). Ali opet, ona naglašava da je mnogo važnije postaviti realne ciljeve i biti dosljedan. S vremenom možete polako povećavati aerobne aktivnosti na 45 minuta dnevno i zapamtite, ne mora se sve odraditi odjednom.
Zašto je konstantna aerobna aktivnost toliko učinkovita za gubitak težine i podršku zdravlju srca?
Postoji nekoliko razloga zašto sva četiri liječnika kažu da je konstantna aerobna vježba tako moćna navika.
Prema riječima dr. Hurleyja, aerobna vježba podržava srce tako što čini kardiovaskularni sustav učinkovitijim. „S vremenom, redovita aerobna aktivnost smanjuje broj otkucaja srca u mirovanju, pomaže u smanjenju krvnog tlaka, poboljšava osjetljivost na inzulin, podržava zdraviju razinu kolesterola i poboljšava koliko dobro se krvne žile šire i reagiraju na povećan protok krvi“, objašnjava on.
Osim toga, dr. Gidwani kaže da konstantna aerobna vježba jača srce, dodajući da dosljednost utječe na zdravlje i na staničnoj razini stimulirajući mitohondrijsku biogenezu, što je proces u kojem stanice grade više mitohondrija.
„Zdraviji mitohondriji omogućuju mišićima i drugim tkivima da učinkovitije koriste kisik i gorivo, što poboljšava izdržljivost i opće metaboličko zdravlje“.
Sve to dolazi uz činjenicu da aerobna vježba doprinosi gubitku težine, što je samo po sebi velika pobjeda u području zdravlja srca.
Koliko je vremena potrebno za rezultate?
Dr. Hurley kaže da, iako može biti potrebno između jednog i tri mjeseca da konstantna aerobna vježba ima značajan utjecaj na krvni tlak, drugi učinci su neposredniji, poput osjetljivosti na inzulin.
Dr. Gidwani dodaje: „Vježbanje podržava zdravlje srca čak i prije nego što dođe do značajnog gubitka težine. Mnoge metaboličke koristi, poput poboljšanog krvnog tlaka, osjetljivosti na inzulin i vaskularne funkcije, događaju se neovisno o promjenama na vagi. Zato potičem pacijente da vježbanje promatraju kao način za jačanje svog kardiovaskularnog sustava, a ne samo kao alat za sagorijevanje kalorija.“
Što duže redovito vježbate, to će vaše zdravlje imati više koristi. No dr. Hurley naglašava da vježbanje treba biti jedna od mnogih zdravih navika. „Aerobne vježbe su jedan od najmoćnijih alata koje imamo za kardiovaskularnu prevenciju, ali najbolje funkcioniraju kao dio šire strategije koja također uključuje san, prehranu, kontrolu krvnog tlaka, upravljanje kolesterolom, njegu dijabetesa kada je to potrebno i prestanak pušenja.“
