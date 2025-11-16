"u korist krupnog kapitala"
Dobrić o Bačićevom Zakonu o prostornom uređenju: "Privatizacija 2.0, neki bi gradovi mogli bankrotirati"
Najavljene izmjene u području graditeljstva izazvale su snažne reakcije u lokalnoj samoupravi. Zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, Suzana Dobrić, objavila je opsežan status upozoravajući da bi Zakon o prostornom uređenju u predloženom obliku mogao imati dalekosežne posljedice za upravljanje prostorom i financijama gradova i općina.
Suzana Dobrić tvrdi da zakon otvara vrata potpunoj financijskoj destabilizaciji jedinica lokalne samouprave te omogućuje neplanski razvoj na štetu građana, a u korist krupnog kapitala. Donosimo njezin status u cijelosti.
„Ako se usvoji u predloženom obliku, Zakon o prostornom uređenju ne samo da će omogućiti devastaciju prostora kontra svih planerskih principa, nego će direktno i protuustavno utjecati na raspodjelu proračunskog novca jedinica lokalne samouprave u korist krupnog kapitala i na štetu građana, a lako moguće da će pojedine općine i gradove dovesti do bankrota.
Sporni članak 208.
Kako? Tako što je člankom 208. propisano da je, ako neki investitor iskaže interes za gradnju BILO GDJE unutar građevinskog područja, jedinica lokalne samouprave u roku od dvije (!!!) godine DUŽNA osigurati mu uvjete za gradnju.
Osiguranje uvjeta za gradnju podrazumijeva da JLS mora donijeti urbanistički plan uređenja tamo gdje nije donesen i opremiti prostor osnovnom infrastrukturom tamo gdje je on donesen. I usput riješiti imovinsko pravne odnose.
Ako to ne učini u propisanom roku, zainteresirani investitor dobit će dozvole za gradnju svoje investicije i potrebne infrastrukture direktno od ministarstva, a sva sredstva koja je uložio u infrastrukturu odbit će se od komunalnog doprinosa koji se plaća jednokratno kod izdavanja dozvole. Ako uloženo premašuje taj iznos, odbijat će se od komunalne naknade koju su vlasnici obavezni plaćati.
Tko i kako može iskazati interes za gradnju?
Nigdje u zakonu ne piše tko i kako može iskazat interes za gradnju, koliki udio zemljišta mora imati na nekom području, kako se procjenjuje je li interes nekog investitora legitiman ili nije. Dakle praktički bilo tko može pokucati na vrata JLS-a i reći da želi graditi bilo gdje.
Trošak otkupa zemljišta i gradnje prometne i ostale infrastrukture vrlo često premašuje iznos komunalnog doprinosa za pojedinačnu građevinu i nije slučajno da pojedini dijelovi prostora ostaju preskočeni – razlog je upravo teško rješavanje imovinsko pravnih odnosa i visoka cijena otkupa zemljišta za izgradnju infrastrukture.
Lokalne samouprave će morati ulagati u neplanske infrastrukture
Neplanski, točkasti zahtjevi ‘zainteresiranih investitora’ dovest će do toga da će JLS-i silom zakona (čitaj samovoljom krupnog kapitala) ogromna sredstva morati preusmjeriti na izgradnju prometnica i pripadajuće infrastrukture bez ikakvih planskih i razvojnih načela.
Samo za ilustraciju, za otkup jednog malog komadića zemljišta površine 484 m2 za izgradnju prometnice na Martinovki grad Zagreb je (prema procjeni ovlaštenog procjenitelja) morao izdvojiti čak 611.000 eura. Cijena je visoka jer se slučajno na tom zemljištu nalazi dio obiteljske kuće, ali misli li itko da će ‘zainteresirani investitori’ razmišljati o takvim detaljima kada budu iskazivali svoj interes za gradnju?
Ukratko rečeno, Bačić i Plenković ovakvim zakonom jedinicama lokalne samouprave oduzimaju ne samo mogućnost upravljanja prostorom, nego i mogućnost upravljanja svojim proračunima, pa će se sredstva umjesto u socijalu, gradnju vrtića, škola i domova za starije prelijevati u gradnju infrastrukture za privatne investicije u službi krupnog kapitala i građevinske mafije. Ovaj zakon je zaista Privatizacija 2.0. i novo otimanje javnog novca", napisala je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare