Tucaković pozvao građane da se ne približavaju Vjesniku: "Vatrogasci su u jednom trenutku bili odsječeni"

Požar je izbio u ponedjeljak oko 23 sata i 4 minute a gašenje je trajalo cijelu prošlu noć u vrlo teškim uvjetima mraka i kiše, rekao je Tucaković za središnji Dnevnik HRT-a, dodavši da je riječ o posebno zahtjevnoj intervenciji u tako jednoj velikoj zgradi te jednom od najizazovnijih urbanih požara.