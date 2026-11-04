Hrvatska deportirala 36 državljana Egipta

"Ravnateljstvo policije i ubuduće planira organizirati charter letove za prisilno udaljenje stranih državljana, osobito prema državama u koje je potrebno vratiti veći broj osoba. Takvi letovi planirat će se kada se ukaže potreba prisilnog udaljenja većeg broja osoba istog državljanstva te kada se procijeni da je organizacija charter leta financijski povoljnija i operativno učinkovitija od pojedinačnih udaljenja komercijalnim letovima", kažu iz policije.