posebnim letom iz Zagreba
Hrvatska deportirala 36 državljana Egipta
Radi se o osobama koje su nezakonito boravile u Republici Hrvatskoj ili su kazneno procesuirane zbog krijumčarenja ljudi. Za troškove deportacije osigurana su europska financijska sredstva, objavila je policija.
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Danas je charter letom iz Zagreba za Kairo deportirano, odnosno prisilno udaljeno iz Republike Hrvatske 36 državljana Egipta.
Riječ je o stranim državljanima koji su nezakonito boravili na području Republike Hrvatske, među kojima se nalaze i osobe koje su kazneno procesuirane zbog krijumčarenja ljudi, kažu iz policije.
Deportacija je obavljena uz pratnju hrvatskih policijskih službenika, službenika Frontex-a i službenog prevoditelja za arapski jezik.
Let je ugovoren s nacionalnom zrakoplovnom tvrtkom, a troškovi od 77 350 eura financiraju se europskim sredstvima iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF).
Organizaciji charter leta pristupilo se zbog procijenjene financijske isplativosti, ali i zbog potrebe da se u što kraćem roku učinkovitije i operativno racionalnije provede udaljenje nezakonitih migranata.
Naime, kod pojedinačnih prisilnih udaljenja redovnim komercijalnim letovima, zbog sigurnosnih zahtjeva, za udaljenje jednog stranog državljanina često je potrebno osigurati pratnju dva do tri policijska službenika te bi troškovi deportacije u ovom konkretnom slučaju iznosili oko 144 tisuće eura.
Ovakav način postupanja pridonosi bržoj provedbi prisilnih udaljenja, racionalnijem korištenju financijskih sredstava i policijskih kapaciteta.
"Ravnateljstvo policije i ubuduće planira organizirati charter letove za prisilno udaljenje stranih državljana, osobito prema državama u koje je potrebno vratiti veći broj osoba. Takvi letovi planirat će se kada se ukaže potreba prisilnog udaljenja većeg broja osoba istog državljanstva te kada se procijeni da je organizacija charter leta financijski povoljnija i operativno učinkovitija od pojedinačnih udaljenja komercijalnim letovima", kažu iz policije.
Na taj način nastoji se osigurati brže, učinkovitije i ekonomičnije provođenje postupaka prisilnog udaljenja nezakonitih migranata iz Republike Hrvatske, uz poštivanje svih zakonskih i sigurnosnih standarda, zaključuju.
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