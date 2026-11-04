PFZG
Most traži ostavku profesora Maršavelskog zato što je savjetovao studentski pokret u Srbiji
Most traži ostavku Aleksandra Maršavelskog i preispitivanje izbora cijelog Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija.
Oglas
Most traži hitnu ostavku Aleksandra Maršavelskog, profesora Pravnog fakulteta u Zagrebu i člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, zbog informacija da je mjesecima pod pseudonimom politički savjetovao studentski pokret u Srbiji.
Takav angažman otvara ozbiljna pitanja o njegovoj neovisnosti, mogućem sukobu interesa i vjerodostojnosti obavljanja dužnosti nadzora hrvatskih sigurnosno-obavještajnih agencija, tvrde iz Mosta.
„Javnost mora znati tko je provjeravao spojivost Maršavelskijeva političkog angažmana u drugoj državi s dužnošću koju obavlja u Hrvatskoj, je li taj angažman bio poznat tijekom njegova izbora i je li ga sam prijavio”, poručuju.
Most traži i jasan odgovor na pitanje tko je politički predložio i podržao izbor Aleksandra Maršavelskog, dodaje se.
„Je li Maršavelski bio kandidat platforme Možemo? Jesu li se mjesta u Vijeću unaprijed raspodjeljivala prema stranačkim kvotama, dok je javni poziv služio samo kao formalno pokriće za već dogovorena imena? Tražimo objavu kriterija, zapisnika i rezultata glasovanja u svim fazama postupka. Građanski nadzor službi mora biti neovisan i vjerodostojan, a svaka sumnja u stranačku raspodjelu tih mjesta mora se razjasniti”, ističu iz Mosta.
"Tražimo odgovore..."
Odgovore tražimo od pododbora koji je razmatrao kandidature, na čijem je čelu Ante Deur, i Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je Hrvatskom saboru predložio imenovanje. Ante Deur mora objasniti prema kojim su kriterijima kandidati razmatrani, koje su provjere provedene i je li pododbor imao informacije o Maršavelskijevu političkom angažmanu u Srbiji, dodaju iz Mosta.
Most traži da Maršavelski odmah podnese ostavku, da Hrvatski sabor žurno pokrene postupak njegova razrješenja te da se preispita postupak izbora cijelog Vijeća. Svi koji su podržali njegov izbor duguju javnosti objašnjenje i preuzimanje političke odgovornosti.
Pitanje vjerodostojnosti nadzora sigurnosno-obavještajnih agencija posebno je važno i u kontekstu dovoženja opasnog otpada u Liku. Most je tražio da predstavnici SOA-e dođu pred saborski Odbor i odgovore što su znali, kada su dobili informacije i što su poduzeli radi zaštite hrvatskih građana.
HDZ je njihov dolazak blokirao, dok je lijeva oporba zagovarala drugi oblik nadzora, koji je vladajuća većina također odbila. Time je izostalo dobivanje odgovora koje Most traži.
„Dok se odgovornost prebacuje između stranaka i institucija, građani Like čekaju odgovore. Nećemo prihvatiti da se nadzor službi svede na stranačke dogovore, a pitanja o postupanju institucija ostanu bez odgovora”, poručuju iz Mosta.
Most će inzistirati na razrješenju Aleksandra Maršavelskog, preispitivanju izbora cijelog Vijeća i utvrđivanju postupanja SOA-e u slučaju Like.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas