Most traži ostavku profesora Maršavelskog zato što je savjetovao studentski pokret u Srbiji

„Je li Maršavelski bio kandidat platforme Možemo? Jesu li se mjesta u Vijeću unaprijed raspodjeljivala prema stranačkim kvotama, dok je javni poziv služio samo kao formalno pokriće za već dogovorena imena? Tražimo objavu kriterija, zapisnika i rezultata glasovanja u svim fazama postupka. Građanski nadzor službi mora biti neovisan i vjerodostojan, a svaka sumnja u stranačku raspodjelu tih mjesta mora se razjasniti”, ističu iz Mosta.