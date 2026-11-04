Palmer iza sebe ima više od tri desetljeća diplomatskog iskustva, tijekom kojih je obnašao niz važnih dužnosti u američkoj vanjskoj politici. Bio je zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja, a 2019. imenovan je posebnim izaslanikom za zapadni Balkan. Tijekom karijere radio je i u Vijeću za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, gdje se bavio europskim pitanjima. Hrvatskoj i široj regiji poznat je po angažmanu u američkoj politici prema jugoistočnoj Europi, osobito u pitanjima Bosne i Hercegovine te odnosa Beograda i Prištine.