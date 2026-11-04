Poruke iz Washingtona
Palmer o američkim izborima: Demokrati dobro stoje, za Balkan bi mogla uslijediti važna promjena
Američki izbori na sredini predsjedničkog mandata, koji će odrediti novi odnos snaga u Kongresu i utjecati na nastavak mandata Donalda Trumpa, bili su tema posebne izborne emisije N1 televizije. Među sugovornicima voditelja Hanan Nanić i Hrvoja Krešića bio je i Matthew Palmer, dugogodišnji američki diplomat i bivši posebni izaslanik SAD-a za zapadni Balkan, koji je govorio o mogućim posljedicama izbora za američku unutarnju i vanjsku politiku.
Palmer iza sebe ima više od tri desetljeća diplomatskog iskustva, tijekom kojih je obnašao niz važnih dužnosti u američkoj vanjskoj politici. Bio je zamjenik pomoćnika američkog državnog tajnika za europska i euroazijska pitanja, a 2019. imenovan je posebnim izaslanikom za zapadni Balkan. Tijekom karijere radio je i u Vijeću za nacionalnu sigurnost Bijele kuće, gdje se bavio europskim pitanjima. Hrvatskoj i široj regiji poznat je po angažmanu u američkoj politici prema jugoistočnoj Europi, osobito u pitanjima Bosne i Hercegovine te odnosa Beograda i Prištine.
Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u američkoj diplomaciji i poznavanju političkih procesa u Washingtonu, Palmer je u razgovoru za N1 ponudio pogled na izbore koji bi mogli oblikovati odnos predsjednika i Kongresa, ali i budući smjer američke vanjske politike.
Plavi val
Na pitanje može li se na američkim izborima očekivati takozvani plavi val, odnosno snažan uspjeh demokrata, Palmer je poručio da konačnu odluku donose birači i da će se tek nakon prebrojavanja glasova znati kakav su rezultat ostvarile dvije stranke.
"Čini se da su demokrati ostvarili dobar rezultat", rekao je.
Palmer smatra da je ova godina iznimno važna i za međunarodne odnose jer se političke promjene ne događaju samo u Sjedinjenim Američkim Državama.
"Ovo što se događa u SAD-u odražava to. Puno je izbora i društvenih pokreta koji će odrediti globalnu politiku u narednim godinama. Golema je promjena u srpskoj politici i to je nešto što pruža novi potencijal za Srbiju i cijelu regiju u pogledu integracije u EU i euroatlantske institucije", rekao je Palmer.
Što američki izbori znače za zapadni Balkan?
U razgovoru se otvorilo i pitanje budućnosti američke politike prema zapadnom Balkanu, osobito nakon smanjenja američke prisutnosti u regiji i ukidanja USAID-a, američke agencije za međunarodni razvoj.
Palmer je govorio o tome što bi eventualna demokratska većina u Kongresu mogla značiti za odnose Washingtona i zemalja zapadnog Balkana.
Palmer očekuje da bi eventualna demokratska većina u Kongresu mogla donijeti snažniju potporu zemljama zapadnog Balkana na njihovu europskom putu. Posebno je istaknuo važnost normalizacije odnosa Srbije i Kosova te europskih integracija Kosova i Sjeverne Makedonije. Posebno je izdvojio američke političare koji su se tijekom karijere zauzimali za regiju, među njima Gregoryja Meeksa i Chrisa Coonsa. Naglasio je da su Coons i Meeks snažni zagovornici zapadnog Balkana te da očekuje nastavak američke potpore europskim integracijama zemalja regije.
Palmer o Dodiku: Promjene treba tražiti u regiji
Govoreći o promjenama u Washingtonu i njihovu mogućem utjecaju na Bosnu i Hercegovinu, Palmer je istaknuo da bi politički razvoj događaja u Srbiji mogao imati važniju ulogu od samih američkih izbora.
"Očekujem da će izbori u Srbiji imati veći utjecaj na položaj i snagu Dodika, ne samo u regiji, nego i u Washingtonu. Znakovi onoga što bi se moglo dogoditi u BiH bi se trebali tražiti u regiji", rekao je Palmer.
Ispod je snimka cijelog razgovora:
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