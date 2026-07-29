Oglas

novi napadi na novinarstvo

Francuska izdala nalog za deportaciju ruske novinarke, CANAL+ "šokiran"

author
Hina
|
29. srp. 2026. 18:15
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
FILE PHOTO: French Minister for Europe and Foreign Affairs Jean-Noel Barrot arrives to attend the annual Bastille Day military parade on the Champs-Elysees avenue in Paris, France
Francuski ministar vanjskih poslova, Jean-Noel Barrot | REUTERS/Benoit Tessier/Pool/File Photo

Francuska je izdala nalog za deportaciju ruske novinarske Ksenije Fedorove, objavilo je u srijedu ministarstvo unutarnjih poslova.

Oglas

Ksenija Fedorova, bivša šefica RT France, francuske podružnice ruske televizije, koja je postala istaknuta osoba na informativnom kanalu CNews te povezanim medijima Europe 1 i JDNews, optužena je za širenje "ruskih dezinformacija". Za to ju je optužio i ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot.

Grupacije CANAL+ i Lagardere, u čijem su vlasništvu ti mediji, u priopćenju su navele da su šokirane viješću te da će "pružiti punu potporu Fedorovoj tijekom ovog postupka".

Godine 2022. RT France je zabranjen, zajedno s brojnim drugim ruskim medijima u Europskoj uniji, nakon što su europski regulatori doveli u pitanje njihovu "nepristranost u izvještavanju o ruskoj invaziji na Ukrajinu".

Fedorova je ostala u Francuskoj nakon suspenzije, a francuski su mediji izvještavali da je otad postala bliska osoba francuskom milijarderu Vincentu Bolloreu. CANAL+ i Lagardere dio su Bolloreovog medijskog carstva, za koje protivnici tvrde da potiče krajnje desne narative.

Bollore je odbacio te kritike, rekavši da njegovi mediji obrađuju teme koje se drugdje zanemaruju i da odražavaju interese publike.

Teme
francuski mediji ksenija fedorova medijski magnat vincent bollore rt france rusija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ