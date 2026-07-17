Ponovno se oglasila srbijanska ministrica: "Trebala sam reći deportacija, a ne etničko čišćenje"

"Ono što su Albanci izrezali i zloupotrijebili, a što su u Srbiji prigrlili svi oni koji bi se politički obračunavali, bilo samo sa mnom ili s cijelom vladajućom većinom, zapravo pokušavaju nanijeti štetu Srbiji, prije svega. Kada iz bilo koje emisije izrežete sedam sekundi snimke, potpuno je svejedno iz koje, od toga možete napraviti upravo ovo što su napravili", rekla je Paunović za TV Prva.