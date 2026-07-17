Snežana Paunović
Ponovno se oglasila srbijanska ministrica: "Trebala sam reći deportacija, a ne etničko čišćenje"
Ministrica državne uprave i lokalne samouprave Srbije Snežana Paunović izjavila je da je sedam sekundi iz njezina intervjua za Kurir "zlonamjerno izvučeno" kako bi bila optužena za zagovaranje etničkog čišćenja. Istodobno je, međutim, ponovila stavove iznesene u spornom intervjuu, uz napomenu da bi možda bilo bolje da je upotrijebila izraz "deportacija", a ne "etničko čišćenje", kako bi izbjegla da je "razapinju".
Podsjetimo, ministrica državne uprave i lokalne samouprave te dužnosnica Socijalističke partije Srbije (SPS) Snežana Paunović izjavila je u intervjuu emitiranom prošlog vikenda na Kurir TV da bi, da je bila na mjestu tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, 1998. godine etnički očistila Kosovo.
Ministrica danas tvrdi da su reakcije na njezinu izjavu posljedica "zloupotrebe dijela rečenice".
"Ono što su Albanci izrezali i zloupotrijebili, a što su u Srbiji prigrlili svi oni koji bi se politički obračunavali, bilo samo sa mnom ili s cijelom vladajućom većinom, zapravo pokušavaju nanijeti štetu Srbiji, prije svega. Kada iz bilo koje emisije izrežete sedam sekundi snimke, potpuno je svejedno iz koje, od toga možete napraviti upravo ovo što su napravili", rekla je Paunović za TV Prva.
Etničko čišćenje "slobodnom voljom"
Priznala je, međutim, da možda nije trebala upotrijebiti izraz "etničko čišćenje", nego "deportacija".
"Da, vjerojatno bih rekla deportacija, jednostavno da izbjegnem da me razapinju i jedni i drugi. Ali svatko tko je normalan i razumije o čemu govorim, zna da se ponekad potkrade nesretan izraz. Uostalom, kada ste etnički očišćeni, a gotovo da jesmo, ili se svakodnevno trude da to bude tako, prirodno je da vam u glavi ostane izraz etničkog čišćenja kao obračuna koji ste pretrpjeli", rekla je Paunović.
Svoju izjavu za Kurir dodatno je pokušala opravdati tvrdnjom da je pritom naglasila kako etničko čišćenje ne bi provela na način na koji to danas, kako tvrdi, rade kosovski Albanci.
"Ne likvidacijom bilo koga, nego jednostavno slobodnom voljom", rekla je ministrica i dodala:
"Objašnjenje moje rečenice bilo je sljedeće: Milošević je trebao učiniti sljedeće – svatko tko ne poštuje Ustav i zakone tadašnje Savezne Republike Jugoslavije trebao je biti vraćen u matičnu zemlju za koju smatra da mu je bolja, a s teroristima su se, kao i svugdje u svijetu, trebale obračunati službene oružane snage."
O inicijativi oporbe: "Važnije im je kako se u duši osjeća Albin Kurti..."
Paunović je posebno izrazila razočaranje inicijativom 53 oporbena zastupnika u Skupštini Srbije koji su zatražili njezinu smjenu s ministarske dužnosti.
"Pomalo me iznenađuje da su na takvu inicijativu odgovorili tako gorljivo, tim više što, primjerice, nisu imali toliko razumijevanja kada su u pitanju neka otvorena pitanja koja se tiču Srbije, njezina suvereniteta ili općenito boljeg života građana. Ali ljudi su kvarljiva roba", ocijenila je.
Dodala je kako "politički poluproizvodi" i pojedini mediji u Srbiji imaju "ozbiljne pljeskove s Kosova" te da su "vrlo ponosni na svakoga od njih tko je izašao i tako transparentno pljunuo na Srbiju".
"Ali to nije ništa novo. A nije loše ni znati da im je važnije kako se u duši osjeća Albin Kurti i njegov ministar policije nego njihova ministrica državne uprave i lokalne samouprave", poručila je Paunović.
Istodobno je kosovskog ministra unutarnjih poslova Xhelala Sveçlu, koji joj je zabranio ulazak na Kosovo, optužila da je bio "istaknuti borac terorističke OVK" te čovjek koji je "ubijao i etnički praznio" Metohiju i "bio dio onih snaga koje su otimale ljude, odvodile ih u 'žutu kuću' i tamo im vadile organe".
Komentirajući pozive na ostavku, Paunović je rekla da nema nikakav problem povući se s ministarske dužnosti ako većina građana Srbije procijeni da je njezina izjava problem za Republiku Srbiju.
"Ako tako odluči većinska Srbija, nemam nikakav problem povući se s mjesta ministrice državne uprave i lokalne samouprave ili učiniti što god bude zahtjev. Ali većinske Srbije! A ispunjavati želje ovim lovcima na funkcije, to će malo teže ići", poručila je.
Podsjetimo, ministrica Paunović, rodom iz Peći, izjavila je u intervjuu emitiranom u subotu, 11. srpnja, na Kurir TV da bi 1998. godine, da je bila na mjestu tadašnjeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića, etnički očistila Kosovo.
"A sada, o našim nedostacima i našoj gluposti: da sam bila Slobodan Milošević, etnički bih očistila Kosovo '98. I ovo je najgrublja kvalifikacija koju sam ikada u životu izrekla", rekla je Paunović.
Njezina je izjava izazvala oštre osude na Kosovu, gdje je proglašena nepoželjnom osobom (persona non grata), dok je ministrica pravosuđa protiv nje podnijela kaznenu prijavu.
U Srbiji su brojne oporbene stranke i organizacije civilnog društva zatražile razrješenje Snežane Paunović, dok je vladajuća većina stala u njezinu obranu.
Na izjave srpske ministrice reagirala je i Europska unija, a najoštrija je bila povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je poručila da nakon tako "užasne" izjave ne može zamisliti da Paunović ostane ministrica.
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