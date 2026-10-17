zračna akcija
Novi incident u NATO članici: Oborena dva drona iznad Crnog mora
Rumunjski borbeni zrakoplovi F-16 oborili su dva drona iznad Crnog mora u novom incidentu s bespilotnim letjelicama u subotu, objavile su vlasti.
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Prema priopćenju Ministarstva obrane, zrakoplovi su provodili zadaće nadzora zračnog prostora. Ministarstvo je naknadno potvrdilo da su mete bile jurišne bespilotne letjelice na mlazni pogon tipa Geran.
Ministar obrane Radu Miruță izjavio je da je prvi dron ušao u rumunjski zračni prostor oko 17:59 sati te da je oboren "u roku od dvije minute", na području 25 kilometara jugoistočno od grada Suline.
"Drugi dron, u istom području, presretnut je i oboren u 18:05, pet minuta nakon ulaska u nacionalni zračni prostor, 20 kilometara istočno od Suline", kazao je Miruță.
Zrakoplovi su uzletjeli iz 86. zrakoplovne baze u Borcei, nedaleko od grada Feteștija. Ministarstvo je priopćilo da su aktivirani nakon što su radarski sustavi za nadzor registrirali nekoliko zračnih ciljeva, prenosi Euronews.
"Crno more ključna je pomorska ruta za svjetski izvoz žitarica, energenata i industrijskih sirovina, zbog čega je njegova stabilnost presudna za međunarodnu sigurnost opskrbe hranom i energijom", objavila je rumunjska ministrica vanjskih poslova Oana Țoiu na društvenoj mreži X.
Dodala je da će NATO na predstojećem sastanku razgovarati o "obrani i odvraćanju" u crnomorskoj regiji.
"Crno more ponovno će biti sigurno", poručila je.
Rumunjska, koja se nalazi na istočnom krilu NATO-a, posebno je izložena sigurnosnim prijetnjama iz Rusije. Posljednjih mjeseci sve su češći upadi dronova u rumunjski zračni prostor, kao i incidenti s bespilotnim letjelicama za koje se sumnja da su povezani s ratom u Ukrajini.
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