HZJZ objavio novo izvješće o "vječnim kemikalijama" u vodi na području Like i otoka

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Ni u jednom od ukupno 254 dosad analizirana uzorka vode iz javne vodoopskrbne mreže na području Ličko- senjske županije te otoka Paga i Raba nisu utvrđeni PFAS spojevi u mjerljivim koncentracijama, izvijestili su u četvrtak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

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U posljednjem ciklusu ispitivanja od 19. do 22. listopada analizirana su 23 uzorka vode i svi su bili zdravstveno ispravni te su zadovoljili propisane mikrobiološke i fizikalno- kemijske kriterije zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Ispitivanja su provedena u zonama opskrbe Gospić 1, Senj, Tonkovića vrilo, Mrđenovac, Rab Primorje, Novalja, Pag Sjever, Pag Jug i Povljana.

HZJZ u suradnji sa županijskim zavodima za javno zdravstvo nastavlja pojačano praćenje kvalitete vode iz javnih vodoopskrbnih sustava, koje je počelo 11. kolovoza na temelju odluke Stručnog povjerenstva za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji.

PFAS spojevi, poznati kao "vječne kemikalije", skupina su teško razgradivih kemijskih tvari koje se mogu zadržavati u okolišu i predstavljati rizik za zdravlje ljudi.