ukupno 24 lokacije
HZJZ objavio nove rezultate analize vode u Lici: PFAS spojevi i dalje u bunaru najbližem odlagalištu
Uzorkovanje i analiza vode koju su proveli Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije i HZJZ od 15. rujna do 20. listopada na ukupno 24 lokacije individualnih vodoopskrbnih objekta ponovno je pokazala prisutnost PFAS spojeva u bunaru najbližem odlagalištu otpada.
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Prisutnost PFAS spojeva utvrđena je u bunaru koji je najbliži nezakonitom odlagalištu otpada, u kojem su ti spojevi utvrđeni i u prethodna dva ciklusa, čiji su rezultati objavljeni 18. rujna i 22. listopada, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u srijedu. Dodali su i da su u svim uzorcima ispitani osnovni mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji kvalitete vode, a četiri uzorka – iz triju bunara i jednog izvora – dodatno su analizirana na PFAS spojeve i metale.
U preostala tri uzorka, iz bunara koji su najbliži odlagalištu, prisutnost PFAS spojeva nije utvrđena. Voda iz navedenog bunara ne koristi se za piće, a građani na tom području priključeni su na javnu vodoopskrbu.
Iz HZJZ-a su također naveli da je u 23 od 24 uzorka utvrđena mikrobiološka neispravnost, a u jednom od njih i povišene vrijednosti pojedinih fizikalno-kemijskih pokazatelja.
"Ti nalazi sami po sebi ne upućuju na povezanost s nezakonitim odlagalištem otpada. Vlasnici su obaviješteni o rezultatima i dobili su odgovarajuće upute. Voda iz privatnih cisterni, bunara i izvora ne preporučuje se za piće bez prethodne provjere zdravstvene ispravnosti", poručili su iz HZJZ-a.
Naveli su da uzorkovanje vode provedeno na 21 novoj lokaciji i tri prethodno ispitane lokacije na kojima je uzorkovanje ponovljeno, a obuhvaćeno je 18 spremnika kišnice, pet bunara i jedan izvor koji nisu dio mreže javne vodoopskrbe, čime je ukupan broj dosad analiziranih uzoraka u trima ciklusima povećan na 88.
Sukladno analizama, istaknuli su, nalazi upućuju na lokalni karakter onečišćenja PFAS spojevima, u neposrednoj blizini nezakonitog odlagališta. Naglasili su i da rezultati ispitivanja vode iz javne vodoopskrbe ne upućuju na utjecaj tog onečišćenja na zdravstvenu ispravnost vode u javnom vodoopskrbnom sustavu.
Kako su dodali, Zavodi za javno zdravstvo nastavit će pratiti kvalitetu vode na trima lokacijama na kojima je uzorkovanje ponovljeno, kao i u dodatnim individualnim vodoopskrbnim objektima koje su građani prijavili.
O rezultatima će, kažu, nastaviti izvještavati vlasnike i javnost.
Istodobno, nastavlja se i praćenje vode iz javne vodoopskrbe, čiju zdravstvenu ispravnost na području Ličko-senjske županije te otoka Paga i Raba potvrđuju dosadašnja redovita i izvanredna ispitivanja.
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