HZJZ objavio nove rezultate analize vode u Lici: PFAS spojevi i dalje u bunaru najbližem odlagalištu

Prisutnost PFAS spojeva utvrđena je u bunaru koji je najbliži nezakonitom odlagalištu otpada, u kojem su ti spojevi utvrđeni i u prethodna dva ciklusa, čiji su rezultati objavljeni 18. rujna i 22. listopada, izvijestili su iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u srijedu. Dodali su i da su u svim uzorcima ispitani osnovni mikrobiološki i fizikalno-kemijski pokazatelji kvalitete vode, a četiri uzorka – iz triju bunara i jednog izvora – dodatno su analizirana na PFAS spojeve i metale.