HZZO odobrio lijek za djecu leptire: "Počela sam plakati"

"Sljedeći korak je vijeće HZZO-a koje će napraviti zadnji korak, ne znam kada će to točno biti, ali se nadam da će se brzo usuglasiti. Jednostavno sam počela plakati. Čula sam se sa drugim mama i sve smo počele plakati od sreće. Sretni smo naravno, još uvijek se borimo do kraja", kazala je Marija Brkinjač za HRT, majka oboljele djevojčice.