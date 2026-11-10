Oglas

Dobra vijest

HZZO odobrio lijek za djecu leptire: "Počela sam plakati"

author
N1 Info
|
10. stu. 2026. 21:01
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
lijekovi, tablete, farmacija
Unsplash / Ilustracija

Dobra vijest za sve oboljele od bulozne epidermolize, rijetke, teške i nasljedne bolesti poznate i kao bolest leptira. Povjerenstvo za lijekove HZZO-a donijelo je pozitivno mišljenje za novi lijek za rane, koji će u cijelosti pokrivati obvezno zdravstveno osiguranje. Konačnu odluku donijet će upravno vijeće Zavoda.

Oglas

Kako se osjećala nakon ove dobre vijesti za oboljele rekla je jedna majka.

"Sljedeći korak je vijeće HZZO-a koje će napraviti zadnji korak, ne znam kada će to točno biti, ali se nadam da će se brzo usuglasiti. Jednostavno sam počela plakati. Čula sam se sa drugim mama i sve smo počele plakati od sreće. Sretni smo naravno, još uvijek se borimo do kraja", kazala je Marija Brkinjač za HRT, majka oboljele djevojčice.

U Hrvatskoj oko 60 osoba živi s buloznom epidermolizom, rijetkom bolešću poznatom kao bolest djece leptira. Nova genska terapija Vyjuvek mogla bi pomoći šestero djece, no još nije bila dostupna u Hrvatskoj.

Stoga su roditelji apelirali na HZZO da je uvrsti na osnovnu listu lijekova jer bolest uzrokuje bolne rane, a djeci je vrijeme dragocjeno.

Zahtjev je podnesen u kolovozu, a postupak je bio u tijeku sve do današnje odluke.

U kampanju za dostupnost lijeka uključili su se i poznati hrvatski glazbenici.

Prema dosadašnjim spoznajama, terapija je dovela do zacjeljivanja rana kod 65 do 70 posto liječenih bolesnika.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
bulozna epidermoliza hzzo vyjuvek

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ