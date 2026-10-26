Udruga Debra peticijom traži uvrštavanje terapije Vyjuvek na listu lijekova

Iako se genska terapija već primjenjuje u nizu zemalja, u Hrvatskoj još nije dostupna putem Osnovne liste lijekova HZZO-a. Zahtjev za njezino uvrštavanje podnesen je u kolovozu, a odluka se još čeka. Za djecu kojoj je ova terapija namijenjena, njezina dostupnost mogla bi značiti važan korak prema boljoj kvaliteti života, poručili su iz Debre.