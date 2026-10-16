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UŽASNO SKANDIRANJE TORCIDE

Picula: Hrvatska plaća cijenu "dvostrukih konotacija". Fašizam je problem cijele zemlje, a ne samo Splita

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Borna Šmer , Helena Puljiz
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16. lis. 2026. 09:42
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Hrvatski europarlamentarac Tonino Picula (SDP) komentirao je, u Novom danu kod našeg Borne Šmera, grozne scene antisemitizma iz Splita, tijekom Torcidina kortea prije utakmice Hajduka i Ajaxa, koje se obišle svijet.

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Na pitanje je li to cijena koju Hrvatska sad plaća zbog tzv. dvostrukih konotacija, Tonino Picula je odgovorio: "Apsolutno".

"Europska komisija ima benevolentan odnos prema službenom Zagrebu, koji je nevjerojatnom benevolentnošću dopustio da se pojave ovakvi nakaradni oblici političkog izjašnjavanja na hrvatskim ulicama. To su opasne scene i morate kao društvu i država reagirati. Ako ne reagirate, onda to postane konstanta koja ugrožava većinsku Hrvatsku i ono što mora predstavljati otpor prema ovakvim izrazima političke nesnošljivosti i glorifikacije fašizma", naglasio je Picula.

Dodao je i kako sve one koji to rade na hrvatskim ulicama "treba naprosto podsjetiti da bi da je II. svjetski rat drukčije završi, teško te parole i gluposti izvikivali na hrvatskom jeziku".

Istaknuo je kako problem glorifikacije fašizma dijela Torcide nije samo zadatak Grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, nego cijele Hrvatske.

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Teme
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