Picula: Hrvatska plaća cijenu "dvostrukih konotacija". Fašizam je problem cijele zemlje, a ne samo Splita

"Europska komisija ima benevolentan odnos prema službenom Zagrebu, koji je nevjerojatnom benevolentnošću dopustio da se pojave ovakvi nakaradni oblici političkog izjašnjavanja na hrvatskim ulicama. To su opasne scene i morate kao društvu i država reagirati. Ako ne reagirate, onda to postane konstanta koja ugrožava većinsku Hrvatsku i ono što mora predstavljati otpor prema ovakvim izrazima političke nesnošljivosti i glorifikacije fašizma", naglasio je Picula.