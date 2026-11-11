Milanovićev predstojnik Ureda
Miljenić se oglasio o Periševoj smrti: "Ovdje ne smije biti naših i njihovih"
Predstojnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića i bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić oglasio se o smrti 32-godišnjeg Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru. Poručio je da kaznena istraga nije dovoljna te zatražio osnivanje neovisnog stručnog povjerenstva koje bi ispitalo funkcioniranje bolničkog sustava i moguće propuste.
Orsat Miljenić je u objavi na Facebooku izrazio sućut Periševoj obitelji, istaknuvši da je njegova smrt tragedija ne samo za najbliže nego i za cijelo društvo.
"Tragedija je to i našeg društva jer je nezamislivo da se ovakve stvari mogu dogoditi u Hrvatskoj", napisao je.
Naglasio je da se slučaj ne smije svesti isključivo na četvoricu osumnjičenih medicinskih tehničara, nego da treba ispitati postupanje cijelog sustava i lanac odgovornosti.
"Ovdje se ne radi samo o četvorici osumnjičenih, nego o postupanju cijelog sustava i lancu odgovornosti. Zasuti smo navodima i objašnjenjima sa svih strana, koji su često suprotni zdravom razumu", poručio je.
"Sustav ne može istraživati sam sebe"
Prema Miljenićevu mišljenju, potrebno je istodobno provesti kaznenu istragu i neovisnu stručnu analizu rada zdravstvenog sustava.
"Kaznena istraga mora utvrditi što se dogodilo te je li i tko za to kazneno odgovoran. Jednako je važno utvrditi kako radi sustav i je li bilo propusta. Sustav ne može istraživati sam sebe, zato treba neovisno stručno povjerenstvo, izvan bolnice i izvan politike, s rokom i javnim izvješćem", istaknuo je.
Dodao je da se odgovornost mora utvrditi na svim razinama, uz zaštitu pacijenata i osiguravanje uvjeta u kojima medicinsko osoblje može raditi prema pravilima struke.
Smatra da rezultati obiju istraga moraju biti javni i dostupni što prije kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih tragedija i vratilo povjerenje građana u zdravstveni sustav.
"Ovdje ne smije biti naših i njihovih"
Miljenić je upozorio i na političko iskorištavanje tragedije, ocijenivši da takvo postupanje dodatno narušava povjerenje u zdravstvo.
"Neprihvatljivo je da se ovakva tragedija zloupotrebljava za politička prepucavanja. Takvo politikantstvo samo slabi povjerenje u zdravstvo, a pacijenti se počinju pitati jesu li u bolnici sigurni", napisao je.
Poručio je da je odgovornost političara popravljati sustav, a ne dodatno ga slabiti međusobnim sukobima.
"Ovdje ne smije biti 'naših' i 'njihovih', nego samo onih koji su za nešto odgovorni i onih koji nisu", naglasio je.
"Što bi bilo da nije bilo snimke?"
Osvrnuo se i na ulogu medija u izvještavanju o Periševoj smrti, istaknuvši da javnost ima pravo znati što se dogodilo, ali da pritom treba zaštititi privatnost i dostojanstvo pacijenata.
"Ovakve snimke trebale bi služiti kao dokaz za istragu, a ne kao sadržaj za naslovnice", poručio je, dodajući da je svjestan kako nadležne institucije često reagiraju tek nakon pritiska javnosti i medija.
"Zapitajmo se što bi bilo da nije bilo snimke? Još jedna smrt za koju možda nikad ne bismo saznali istinu", upozorio je.
Na kraju je istaknuo da se kvaliteta društva ne mjeri time događaju li se tragedije, nego načinom na koji institucije i građani na njih reagiraju.
"Dobro društvo ne prepoznaje se po tome da se u njemu ne događaju loše stvari, nego po tome kako se odnosi prema ljudima u nevolji i kako reagira kad se loše stvari dogode: istinom, odgovornošću i promjenom. Hrvatska to može. I treba", zaključio je Miljenić.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare