Miljenić se oglasio o Periševoj smrti: "Ovdje ne smije biti naših i njihovih"

"Kaznena istraga mora utvrditi što se dogodilo te je li i tko za to kazneno odgovoran. Jednako je važno utvrditi kako radi sustav i je li bilo propusta. Sustav ne može istraživati sam sebe, zato treba neovisno stručno povjerenstvo, izvan bolnice i izvan politike, s rokom i javnim izvješćem", istaknuo je.