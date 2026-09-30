Dugoročni plan razvoja
Milanović: Vlada s dokumentom o razvoju Oružanih snaga kasni više od godinu dana
Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Zoran Milanović sastao se u srijedu s vojnim vrhom te upozorio da provedbeni dokument Dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH), koji je Vlada trebala donijeti, kasni više od godinu dana.
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Zoran Milanović je, kako se navodi u priopćenju iz njegova Ureda, istaknuo da je primarna zadaća Oružanih snaga zaštita suvereniteta, neovisnosti i teritorijalne cjelovitosti Hrvatske, te da se one pripremaju za obranu zemlje samostalno ili uz pomoć saveznika sukladno sklopljenim međunarodnim ugovorima.
Ponovio je stav da Hrvatska vojska neće sudjelovati u koalicijama i vojnim aktivnostima izvan okvira već sklopljenih međunarodnih ugovora.
Upozorio je da provedbeni dokument Dugoročnog plana razvoja OSRH, na čiju je obvezu donošenja ukazao još na sjednici Vijeća za obranu, i dalje nije donesen, iako bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti Oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu realizaciju. Naglasio je važnost tog dokumenta, ocijenivši da mora osigurati sveobuhvatno postupanje u planiranju i realizaciji svih nabava naoružanja.
Naveo je da bi dokumentom trebalo riješiti i pitanja doktrine uporabe, ustroja i strukture postrojbi, obuke osoblja, prateće i logističke opreme te izgradnje namjenske infrastrukture.
Načelnik Glavnog stožera OSRH general-pukovnik Tihomir Kundid izvijestio je predsjednika o aktivnostima OSRH u zemlji i inozemstvu, sudjelovanju u misijama NATO-a, EU-a i UN-a te o stanju popune, spremnosti i razvoju novih sposobnosti Oružanih snaga.
Milanović je rekao da se najvažnija pitanja razvoja, opremanja i modernizacije Oružanih snaga moraju razmatrati na Vijeću za obranu, te je podržao projekte opremanja i modernizacije koje je Vlada predstavila na sjednici Vijeća za obranu u travnju.
Ponovio je i prijedlog koji je iznio na sjednici Vijeća za obranu u svibnju 2025., da se prava djelatnih vojnika i mornara na stanovanje i naknadu prijevoznih troškova izjednače s pravima dočasnika i časnika, što još nije učinjeno.
Zahvalio je Glavnom stožeru na aktivnostima vezanim uz uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja te podržao rješavanje organizacijskih, kadrovskih i infrastrukturnih pitanja radi njegova nastavka i proširenja.
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