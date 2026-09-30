Milanović: Vlada s dokumentom o razvoju Oružanih snaga kasni više od godinu dana

Upozorio je da provedbeni dokument Dugoročnog plana razvoja OSRH, na čiju je obvezu donošenja ukazao još na sjednici Vijeća za obranu, i dalje nije donesen, iako bi trebao obuhvatiti projekte razvoja ključnih sposobnosti Oružanih snaga i financijske projekcije za njihovu realizaciju. Naglasio je važnost tog dokumenta, ocijenivši da mora osigurati sveobuhvatno postupanje u planiranju i realizaciji svih nabava naoružanja.