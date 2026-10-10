Oglasio se USKOK. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji pušteni na slobodu!

nezakonito odlaganje otpada
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USKOK je izvijestio kako nakon donošenja odluke o proširenju istrage i uhićenja petero osoba zbog sumnje na nezakonito odlaganje opasnog otpada u Senju i Benkovcu, sucu istrage nije predložio određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.
Istraga pokrenuta u veljači 2025. vodi se protiv ukupno 14 osoba i četiri pravne osobe, a posljednjim proširenjem obuhvaćeno je još petero hrvatskih državljana i četiri tvrtke. USKOK u priopćenju nije naveo imena osumnjičenika, no prema pisanju medija među njima su poduzetnik Josip Šincek, njegova supruga Monika Šincek, član uprave CE-ZA-R-a Željko Teufel, zlatar Paško Dodić, direktorica Gradskog komunalnog društva Senj Snježana Tomljanović, voditelj njegova tehničkog odjela Toni Žunić te nadzorni inženjer Dorian Šipoš.
USKOK ih sumnjiči za teška kaznena djela protiv okoliša, ugrožavanje okoliša otpadom i krivotvorenje službenih ili poslovnih isprava, počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. Prvi dio proširene istrage odnosi se na razdoblje od početka 2020. do travnja 2021., kada je, prema sumnjama USKOK-a, na komunalno odlagalište kraj Senja, smješteno u Parku prirode Velebit, dovezeno i odbačeno najmanje 2890,23 tone otpada s opasnim svojstvima.
USKOK sumnja da su Josip Šincek, kao stvarni voditelj poslovanja tvrtki Tipos Resurs i CE-ZA-R te osoba odgovorna za gospodarenje otpadom, i Monika Šincek, direktorica Tipos Resursa, dogovorili posao sa Snježanom Tomljanović, tadašnjom direktoricom Gradskog komunalnog društva Senj, i Tonijem Žunićem, voditeljem njegova tehničkog odjela.
Prema sumnjama istražitelja, dogovorili su da senjsko komunalno društvo bez naknade preuzme 4000 tona usitnjenog plastičnog, industrijskog i tehnogenog otpada, koji je neistinito prikazan kao materijal za prekrivanje miješanog komunalnog otpada. Takav otpad, navodi USKOK, imao je opasna svojstva i nije se smio odlagati na toj lokaciji.
Tomljanović i Žunić, sumnja se, prije prihvata otpada nisu provjerili zadovoljava li kriterije za odlagalište neopasnog otpada niti su osigurali njegov pregled i vaganje.
Monika Šincek navodno je sastavila najmanje 150 pratećih listova u kojima je lažno prikazano da se na odlagalište dovozi otpad iz Varaždina dopušten za odlaganje. Na temelju tih dokumenata u evidencije su unošeni neistiniti podaci o kretanju, vrsti i sastavu otpada. USKOK sumnja i da je Josip Šincek organizirao prijevoz otpada iz Varaždina prema Senju te dogovorio s dobavljačem iz Slovenije da se dio uvezenog opasnog otpada, namijenjenog oporabi u Gospiću, preusmjeri na odlagalište kraj Senja.
Dogovorili prihvat otpada na eksploatacijskom polju mineralna
Drugi dio istrage odnosi se na razdoblje od listopada 2023. do srpnja 2024. godine. USKOK sumnja da su Josip Šincek i Paško Dodić dogovorili prihvat otpada na neaktivnom eksploatacijskom polju mineralnih sirovina u Benkovcu, u vlasništvu Dodića, iako ga nisu namjeravali oporabiti ni propisno zbrinuti, nego odbaciti u okoliš.
U cilju da prikažu kako se otpad koristi u građevinskim radovima, navodno su planirali njegovo odlaganje prikazati kao ugradnju materijala u građevinu na temelju dokumentacije o radovima koji nisu stvarno izvedeni.
Prema sumnjama USKOK-a, Josip Šincek potom je sa Željkom Teufelom dogovorio preusmjeravanje otpada koji je, prema ugovoru, trebao biti preuzet i obrađen na lokaciji u Gospiću. Umjesto toga, otpad je prijevozom organiziranim u dogovoru s Teufelom odvožen na lokaciju u Benkovcu, za koju nije bila ishođena dozvola za gospodarenje otpadom.
CE-ZA-R je, prema sumnjama istražitelja, radi prikrivanja stvarnog mjesta odlaganja izdao najmanje 330 pratećih listova s neistinitim podacima o lokaciji isporuke. U dokumentaciji je prikazivano da otpad odlazi u Gospić, iako je istovarivan u Benkovcu. Zatim su omogućili da se u tim evidencijama neistinito prikaže isporuka otpada u Gospić, iako je otpad stvarno dovožen i istovarivan u Benkovcu.
Nije predložen istražni zatvor
USKOK sumnja da je Dodić svoju nekretninu stavio na raspolaganje za odlaganje otpada, dok je Dorian Šipoš, kao nadzorni inženjer, prijavio početak građevinskih radova i ovjeravao građevinski dnevnik s neistinitim podacima, premda radovi nisu bili izvedeni. Za uslugu fiktivnog nadzora njegova je tvrtka Mirador projekti naplatila 3000 eura.
Na eksploatacijskom polju u Benkovcu od prosinca 2023. do ožujka 2024. odloženo je i zakopano najmanje 6475,85 tona otpada s povišenim koncentracijama metala, otopljenog organskog ugljika i mikroplastike.
Nezakonitim odlaganjem izmijenjeni su i degradirani prirodno tlo i kamenita podloga. U njih je unesena mikroplastika koja se može širiti na okolno tlo, u podzemlje i podzemne vode te dospjeti u hranidbeni lanac i izvorišta pitke vode, čime bi mogla ugroziti zdravlje ljudi i životinja.
Za prihvat otpada u Benkovcu Tipos Resurs je, prema sumnjama USKOK-a, od uplata dobavljača otpada ostvario najmanje 390.712,90 eura protupravne imovinske koristi.
Od toga je 276.150 eura preneseno na račun drugog društva.
Tužiteljstvo je izvijestilo da sucu istrage nije predložilo određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika jer za to nije bilo osnove. Sumnje navedene u istrazi ne znače da su okrivljenici krivi, što će se utvrđivati u daljnjem postupku.
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