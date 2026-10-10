Oglasio se USKOK. Svi uhićeni u jučerašnjoj akciji pušteni na slobodu!

Monika Šincek navodno je sastavila najmanje 150 pratećih listova u kojima je lažno prikazano da se na odlagalište dovozi otpad iz Varaždina dopušten za odlaganje. Na temelju tih dokumenata u evidencije su unošeni neistiniti podaci o kretanju, vrsti i sastavu otpada. USKOK sumnja i da je Josip Šincek organizirao prijevoz otpada iz Varaždina prema Senju te dogovorio s dobavljačem iz Slovenije da se dio uvezenog opasnog otpada, namijenjenog oporabi u Gospiću, preusmjeri na odlagalište kraj Senja.