Peternel prozvao Možemo: Kako niste smijenili Upravno vijeće i ravnateljicu?

''Kako je moguće da je ravnateljica još uvijek ravnateljica? Iz Možemo tvrde da su oni drugačiji, demokratični i transparentni, za razliku od Bandića i svih ostalih. Kako niste smijenili Upravno vijeće i ravnateljicu?'', pitao je Peternel u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru.