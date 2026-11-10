Sabor
Peternel prozvao Možemo: Kako niste smijenili Upravno vijeće i ravnateljicu?
Zastupnik stranke DOMiNO Igor Peternel pozvao je u utorak na smjenu ravnateljice i članova Upravnog vijeća bolnice Sv. Ivan u zagrebačkom Jankomiru zbog smrti 32-godišnjeg pacijenta Kristiana Josipa Periše koju istražuje policija.
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''Kako je moguće da je ravnateljica još uvijek ravnateljica? Iz Možemo tvrde da su oni drugačiji, demokratični i transparentni, za razliku od Bandića i svih ostalih. Kako niste smijenili Upravno vijeće i ravnateljicu?'', pitao je Peternel u slobodnom govoru u Hrvatskom saboru.
Četvorici medicinskih tehničara određen je u nedjelju navečer istražni zatvor zbog sumnje na teško ubojstvo pacijenta 21. listopada, a Ministarstvo zdravstva uputilo je izvanrednu inspekciju radi provjere poštivanja medicinskih procedura i sigurnosnih protokola.
Prema preliminarnom nalazu obdukcije, Periša je imao višestruke prijelome rebara, prijelom prsne kosti, edem pluća i mozga te brojne krvne podljeve.
"Ravnateljica se mora baviti najosjetljivijim segmentom takve jedne specijalne ustanove, a to je upotreba sile radi sprečavanja bolesnika ako su prijetnja za osoblje i druge pacijente. Kako netko može voditi ustanovu, a ne zna što se u njoj događa?", upitao je Peternel.
Jankomir nije jedina bolnica u kojoj su potrebne smjene, smatra Peternel. Naveo je i ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice zbog slučaja pacijentice kojoj su greškom izvađeni organi, a da o tome nije obaviještena Komora.
Zastupnik HDZ-a Marin Piletić prozvao je SDP i Možemo za pokušaj zataškavanja slučaja Jankomir raspravom o imenovanu Dijane Zadravec na mjesto predstojnice Klinike u KBC-u Sestre milosrdnice.
''Mi danas na upite o tome dobivamo podsmijehe. Važnije je međusobno prepucavanje unutar kadrova jedne bolnice, nego gruba, nasilna smrt u bolnici u čije su Upravno vijeće postavljeni isluženi ministri i članovi sekte Možemo'', rekao je.
Nino Raspudić iz Kluba nezavisnih zastupnika pita kako je moguće da gradonačelnik Tomislav Tomašević tri tjedna nije znao što se dogodilo u bolnici Sv. Ivan.
"Zašto se preskače Upravno vijeće u kojem sjedi Mirando Mrsić i Tomislav Domes iz Možemo. Treba vidjeti kronologiju kada je tko što doznao'', kazao je Raspudić.
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