PETA OPOMENA
Jandroković izbacio Bulja iz sabornice, mostovac mu poručio: "Vučić je za vas demokrat"
Mostov zastupnik Miro Bulj izbačen je iz sabornice nakon verbalnog sukoba s predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem, a zbog dobivenih opomena neće smjeti sudjelovati ni u sutrašnjem radu parlamenta.
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Do sukoba je došlo nakon što je premijer Andrej Plenković odgovarao na pitanje Mostova zastupnika Nikole Grmoje o zagađenju Like te ustavnoj zaštiti prava na pitku vodu i plaćanje gotovinom.
Plenković je pritom optužio Most, SDP i Možemo za širenje neistina o zagađenju vode, zraka i tla u Lici. Nakon toga se za povredu Poslovnika javio Miro Bulj, koji je premijeru zamjerio omalovažavanje saborskih zastupnika i hrvatskih građana.
"Premijer je povrijedio članak 238. jer obezvređuje i omalovažava i zastupnike i hrvatski narod", rekao je Bulj, a potom iznio niz kritika na Plenkovićev račun.
Optužio ga je da je omogućio dolazak 1700 kamiona otrovnog otpada u Hrvatsku te da je uvođenjem eura izdao nacionalne interese. Nazvao ga je slugom Bruxellesa i poručio da će s vlasti otići kao "dobar sluga loših gazda u Bruxellesu", prenosi Index.
Jandroković je upozorio Bulja da je već dobio dvije opomene te da mu je novom, trećom, onemogućeno daljnje sudjelovanje u raspravi. Međutim, Mostov zastupnik nastavio je dobacivati i tražiti od premijera da ponovi ono što je rekao.
Jandroković Bulju izrekao i petu opomenu. Mostovac: Vučić je za vas demokrat
"Kolega Bulj, sada dobivate četvrtu opomenu i morat ćete napustiti sabornicu", upozorio ga je predsjednik Sabora.
Bulj nije odustao od prigovora zbog Plenkovićevih izjava. "A što je premijer vrijeđao, to ništa, je li?", upitao je, na što mu je Jandroković odgovorio da se javio mimo predviđene procedure.
"Hajde, dobivate sada onda i petu opomenu, pa ne možete doći ni sutra", poručio mu je Jandroković.
Bulj je nastavio prosvjedovati, poručivši predsjedniku Sabora da njegova demokracija nalikuje onoj srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.
"Vučić je za vas demokrat, kraj vam dolazi", dobacio je prije nego što je napustio sabornicu.
Jandroković: Inscenirali ste sukob
Nakon Buljeva udaljavanja iz sabornice Jandroković je komentirao njegovo ponašanje, ustvrdivši da je zastupnik namjerno izazvao sukob kako bi bio izbačen.
"Ovo je bio sad jedan tipičan slučaj gdje zastupnik inscenira sukob s predsjednikom Sabora ili predsjedavajućim kako bi dobio opomenu, i onda vjerojatno glumio heroja nakon toga da je izbačen jer sam ja nedemokrat", rekao je Jandroković.
Istaknuo je da se tijekom incidenta samo držao Poslovnika te da prema Bulju nije postupao drukčije nego prema ostalim zastupnicima.
"Držimo se reda, kao i za sve druge. Kolega Bulj, već sam vam dao danas i sutra, ne mogu vam dati više, takva su pravila, držim se pravila. I to je to. Doviđenja, kolega Bulj", zaključio je predsjednik Sabora.
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