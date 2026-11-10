čelnica Odbora za zdravstvo
Kekin: Događaj u Jankomiru je neprihvatljiv, zdravstvo mora biti mjesto povjerenja
Saborska zastupnica Možemo i predsjednica Odbora za zdravstvo Ivana Kekin ocijenila je neprihvatljivim tragični događaj u Jankomiru, što se više ne smije ponoviti, te poručila da zdravstvo mora biti mjesto povjerenja u kojem svi koji zatraže pomoć znaju da će dobiti skrb, a ne doživjeti nasilje.
„Iako još uvijek nisu utvrđene sve činjenice, ono što smo imali priliku vidjeti iz medija je potpuno neprihvatljivo i tako nešto se više nikad ne smije dogoditi. Zdravstveni sustav mora biti mjesto povjerenja i da svi koji u njemu potraže pomoć znaju da će dobiti skrb, a ne da će doživjeti nasilje”, poručila je Ivana Kekin u utorak s konferencije za novinare u Saboru.
Poručila je kako je sada na službama da utvrde sve činjenice, da se prvo utvrdi individualna i kaznena odgovornost svih protagonista koji su bili prisutni, nakon toga da se utvrdi postoji li sistemska odgovornost na razini bolnice, tj. zdravstvenog sustava te zatim što se treba napraviti da se takve stvari promijene.
„Kao predsjednica Odbora za zdravstvo sigurno ću, kada prođu prvi nalazi i inspekcije Ministarstvo zdravstva, tražiti tematsku sjednicu Odbora za zdravstvo da razgovaramo o organizaciji psihijatrijske skrbi u Hrvatskoj, na koji način se organizira psihijatrijska skrb, pogotovo kada je riječ o najtežim bolesnicima”, najavila je.
Dodala je kako su se kršila prava pacijenata i u KBC-u Rijeka, KBC-u Split i drugima, da je Hrvatska zbog toga bila i ma Europskom sudu za ljudska prava te da na to svake godine upozorava i pučka pravobraniteljica zbog čega treba vidjeti zašto se to ne mijenja i kako to promijeniti.
Govoreći o činjenici da je pacijent u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan umro 21. listopada, a Ministarstvo zdravstva i javnost za to saznali tek prije dva dana, Kekin je ponovila navode gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića kako je uprava bolnice obavijestila Ministarstvo čim je utvrdila da potencijalno postoji kaznenopravna odgovornost medicinskih tehničara.
Ravnateljica je dan nakon događaja zatražila očitovanja uključenih, a kako neka nisu stizala i neki su zaposlenici otišli na bolovanje, sama je posumnjala da nešto nije u redu, pregledala snimke, odmah ih poslala policiji, uručila izvanredne otkaze i prije završetka istrage i odmah obavijestila Ministarstvo, navela je. Ponovila je riječi uprave i gradonačelnika - da je policija obaviještena u petak, a u subotu Ministarstvo.
Kada je riječ o eventualnoj odgovornosti ravnateljice zbog organizacije rada i nedovoljne edukacije zaposlenika, Kekin je kazala kako se odgovornost tek treba utvrditi. Ako je bilo propusta, naravno da se oni moraju ispravljati i da se za njih mora podnositi odgovornost, poručila je.
Ako je bilo zataškavanja slučaja, napominje, onda je to bilo na razini zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali ili bili prisutni, ali i to je na policiji da utvrdi. No, naglašava, prema svemu što znamo, zaista nemamo razloga misliti da je bilo zataškavanja na višim nivoima.
Na prozivke iz redova vladajućih, pa i premijera o odgovornosti njezine stranke koja je na vlasti u Zagrebu pod čijom je nadležnosti Klinika, Kekin uzvraća kako je bilo puno tragedija, u kojima je sigurno bilo i sistemskih propusta, od pogibije mornara Jadrolinije do požara u Omišu pa, ističe, nismo prozivali premijera osobno da je odgovoran za stradavanja ljudi.
Ta je njegova tvrdnja lažna i netočna, ali mi smo tu za sve odgovore, poručila je Kekin.
U psihijatrijskoj bolnici Sveti Ivan u Jankomiru 21. listopada umro je 32-godišnji Josip Periš, nakon intervencije četvorice medicinskih tehničara, koji su sada u istražnom zatvoru, osumnjičeni za kazneno djelo teškog ubojstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare