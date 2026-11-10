„Iako još uvijek nisu utvrđene sve činjenice, ono što smo imali priliku vidjeti iz medija je potpuno neprihvatljivo i tako nešto se više nikad ne smije dogoditi. Zdravstveni sustav mora biti mjesto povjerenja i da svi koji u njemu potraže pomoć znaju da će dobiti skrb, a ne da će doživjeti nasilje”, poručila je Ivana Kekin u utorak s konferencije za novinare u Saboru.