Pravobranitelj traži izvanredni nadzor u bolnici: "Svaka smrt povezana s mjerama prisile mora se neovisno ispitati"

Ističe da se mjere prisile smiju primjenjivati samo iznimno, kada su jedino sredstvo za otklanjanje neposredne opasnosti koja ozbiljno i izravno ugrožava život ili zdravlje osobe ili drugih. Moraju trajati najkraće moguće i biti pod stalnim nadzorom, a ne smiju se koristiti kao kazna, zbog nedostatka osoblja ili kao zamjena za odgovarajuću skrb.