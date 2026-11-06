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pod istragom

S računa dviju tvrtki prebacio više od 60.000 eura na privatne račune

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Hina
|
06. stu. 2026. 10:17
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Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Policija je kazneno prijavila 45-godišnjaka s područja Požeško-slavonske županije kojeg sumnjiči da je s računa dviju tvrtki neovlašteno prebacio više od 60.000 eura na svoj privatni račun i račun bliske osobe.

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Prema policijskom priopćenju, osumnjičeni je od siječnja 2024. do rujna 2026. godine, kao odgovorna osoba u dvije pravne osobe s područja općine Velika, neovlašteno prebacivao novac s njihovih računa te ih na taj način oštetio za ukupno više od 60.000 eura.

Policija ga sumnjiči za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti te zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju.

Nakon dovršetka kriminalističkog istraživanja, 45-godišnjak je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku, kažu u policiji.

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Teme
policija pronevjera novca

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