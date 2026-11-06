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Dramatičan obračun

Podignuta optužnica protiv 36-godišnjaka: Na Pagu pokušao ubiti mladića kuhinjskim nožem

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Hina
|
06. stu. 2026. 09:45
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19.02.2021., Sibenik - Policijski automobil sibenske intervente policije."nPhoto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Županijsko državno odvjetništvo u Zadru podiglo je optužnicu protiv 36-godišnjaka osumnjičenog da je u srpnju ove godine na Pagu 21-godišnjeg mladića pokušao ubiti kuhinjskim nožem koji mu je zabio u prsa, a preživio je zahvaljujući brzoj liječničkoj intervenciji.

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Tužiteljstvo je izvijestilo da je, nakon provedene istrage, optužnicu za pokušaj ubojstva podnijelo pred Županijskim sudom u Zadru.

Optužnicom se okrivljeniku stavlja na teret da je zločin počinio 9. srpnja 2026., u jutarnjim satima, nakon verbalnog i fizičkog sukoba sa žrtvom u stanu na otoku Pagu.

Dok je žrtva ležala na leđima na kauču, u namjeri da ju usmrti, 36-godišnjak joj je kuhinjskim nožem zadao ubodnu ranu u području prsa, uslijed čega je žrtva zadobila osobito tešku tjelesnu ozljedu, a smrtna posljedica je izbjegnuta brzom liječničkom intervencijom, navelo je tužiteljstvo.

Dodaju da su zadarskom Županijskom sudu predložili produljenje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

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Teme
napad na pagu optužnica pag pokušaj ubojstva policija

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