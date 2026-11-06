Podignuta optužnica protiv 36-godišnjaka: Na Pagu pokušao ubiti mladića kuhinjskim nožem

Dok je žrtva ležala na leđima na kauču, u namjeri da ju usmrti, 36-godišnjak joj je kuhinjskim nožem zadao ubodnu ranu u području prsa, uslijed čega je žrtva zadobila osobito tešku tjelesnu ozljedu, a smrtna posljedica je izbjegnuta brzom liječničkom intervencijom, navelo je tužiteljstvo.