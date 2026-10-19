Sabor ovaj tjedan o glavom ravnatelju HRT-a i rebalansu proračuna

Zbog višegodišnje izloženosti azbestu, pravo na obeštećenje priznato je radnicima Plobesta koji su tamo bili zaposleni najmanje pet godina u razdoblju od listopada 1991. do listopada 2002. godine. Od ukupno 820 radnika u tom razdoblju, 223 je imalo manje od pet godina staža u Plobestu, no računa li se njihovo zaposlenje u prethodnom društvu, Azbest industrija tekstilnih i frikcionih britva, ispunjavaju uvjet od pet ili više godina izloženosti azbestu. Dopunama zakona i njima će biti priznato pravo na obeštećenje, u iznosu do 29.100 eura po radniku kroz tri godine.