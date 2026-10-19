plenarna sjednica
Sabor ovaj tjedan o glavom ravnatelju HRT-a i rebalansu proračuna
Hrvatski sabor ovog će tjedna, između ostalog raspravljati o prijedlogu imenovanja novog glavnog ravnatelja Hrvatske radiotelevizije (HRT) te o rebalansu državnog proračuna kojim se prihodi povećavaju za ukupno 853, a rashodi za 745 milijuna eura.
Saborski Odbor za informiranje i informatizaciju i medija za glavnog je ravnatelja HRT-a predložio je Dražena Miočića, o čijem će se imenovanju na plenarnoj sjednici raspravljati sutra. Dražen Miočić na HRT-u je od 1994. godine i radio je kao novinar, reporter, urednik, a bio je i urednik Informativnog programa te ravnatelj Programa HRT-a.
U srijedu su na dnevnom redu izmjene i dopune Državnog proračuna. Prihodi su rebalansom povećani za 853,2 milijuna eura te iznose ukupno 36,6 milijardi eura. Strukturu rasta čine porezni prihodi koji bilježe porast od 527,6 milijuna eura i doprinosi koji su povećani za 171,7 milijuna eura kao rezultat rasta na tržištu rada.
Zbog primjene mjera za stabilizaciju tržišta nafte i energenata, smanjene su trošarine koje bilježe pad od 226 milijuna eura. Rashodi su povećani za 745 milijuna eura, odnosno na ukupno 40,6 milijardi eura.
Vlada ističe kako se ključna povećanja i prioriteti odnose na socio-ekonomski status građana kroz dodatna sredstva za mirovine i plaće te socijalne naknade. Inkluzivni je dodatak povećan za 185 milijuna eura, a dodatnih 40 milijuna eura osigurano je za produženje porodiljnog dopusta. Za energetske pakete mjera namijenjeno je 140 milijuna te još 240 milijuna za energetsku obnovu, obnovu od potresa, energetsku tranziciju i jačanje obrambenih sposobnosti.
Manjak opće države projiciran je na razini od 2,9 posto BDP-a, a nastavlja se trend smanjivanja udjela javnog duga u BDP-u, napominje iz Vlade, te se očekuje da će na kraju ove godine biti na razini od 55,5 posto BDP-a.
Zastupnici će u četvrtak raspraviti dopune zakona o obeštećenju radnika trgovačkih društava Plobest d.d. i Salonit d.d. kojima će se proširiti krug radnika i njihovih nasljednika s pravom na obeštećenje.
Zbog višegodišnje izloženosti azbestu, pravo na obeštećenje priznato je radnicima Plobesta koji su tamo bili zaposleni najmanje pet godina u razdoblju od listopada 1991. do listopada 2002. godine. Od ukupno 820 radnika u tom razdoblju, 223 je imalo manje od pet godina staža u Plobestu, no računa li se njihovo zaposlenje u prethodnom društvu, Azbest industrija tekstilnih i frikcionih britva, ispunjavaju uvjet od pet ili više godina izloženosti azbestu. Dopunama zakona i njima će biti priznato pravo na obeštećenje, u iznosu do 29.100 eura po radniku kroz tri godine.
Zakonom o obeštećenju radnika trgovačkog društva Salonit d.d. u stečaju Vranjic, priznato je pravo na obeštećenje za 175 radnika koji su zatečeni u radnom odnosu na dan 14. veljače 2006. godine. Dopunama zakona pravo na obeštećenje se priznaje i nasljednicima tih radnika te radnicima koji su najmanje pet godina bili izloženi azbestu u trgovačkom društvu Salonit i njegovim prethodnicima. Kao i u slučaju Plobest, svota obeštećenja biti će isplaćena kroz tri godine, također u iznosu od 29.100 eura.
Radni tjedan Sabor će završiti raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu kojima će se omogućit pokretanje ostavinskog postupka iza osobe nestale u Domovinskom ratu i prije proglašenja nestale osobe umrlom. Iako postoji zakonska mogućnost proglašenja nestale osobom umrlom, dio članova obitelji zbog emotivnih razloga to nije u mogućnosti učiniti, navodi se u prijedlogu zakona, zbog čega u tim slučajevima nije moguće provesti ostavinski postupak te ostaje neriješeno pitanje imovine osoba nestalih u Domovinskom ratu.
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