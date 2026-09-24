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predsjednik HND-a

Hrvoje Zovko za N1 o izboru za novog ravnatelja HRT-a

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N1 Info
|
24. ruj. 2026. 20:01
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Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Hrvoje Zovko komentirao je u Studiju uživo kod naše Hanan Nanić izbor za novog ravnatelja HRT-a.

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