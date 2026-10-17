nakon izjava o javnom vješanju
HDZ odgovorio Miletiću: "Totalitarni um je totalitarni um, neovisno o predznaku u koji se kune"
HDZ je na svojem Facebook profilu podijelio objavu Nikole Mažara i reagirao na izjave Mostova Marina Miletića, koji je prošloga tjedna u Saboru izazvao burne reakcije pozivanjem na javna vješanja.
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"Totalitarni um je totalitarni um, neovisno o predznaku u koji se kune. Uvijek želi likvidirati neistomišljenike. Vješanjem o bandere, spaljivanjem, klanjem, metkom u zatiljak ili maljem u glavu i bacanjem u jame, ishod je isti", stoji u objavi.
Marin Miletić u Saboru je govorio o radikalnijim kaznama za korupciju, istaknuvši kao primjer javne egzekucije.
"Umjesto da takve ljude, koji su toliko se ogriješili o državu, objesite da vise na trgu, da ih ptice jedu.Da ih ptice jedu. Za primjer svakome. Ne možeš krasti svoju državu. Ne možeš otrovati svoju državu i proći lišo, frende. Ptice, ali za noge te treba objesiti, da što duže budeš živ.
I onda da te jedu ptice na trgu, i da svi koji te gledaju kažu: "Frende, ovaj nije samo ukrao, on je izdao svoj narod", rekao je Miletić.
"Mi vjerujemo kao Most, želim da naši ljudi znaju što ćemo mi napraviti ako narod bude htio da Most bude u vlasti i da sudjelujemo u vođenju Hrvatske. Polit ćemo benzinom, zapaliti sve, da bi nanovo gradili. Polit benzinom, bagerom sravniti sve, da bi nanovo gradili", rekao je.
Na njegove izjave reagirali su iz Možemo, a sada i iz vladajućeg HDZ-a, koji je podijelio objavu Nikole Mažara.
"Miletićev nastup pokazao - dajte mu vlasti i dobit ćete nadobudnog diktatora koji bi dirigirao pravosuđem, a neistomišljenike vješao i proganjao. Da kod Miletića i Mostovaca nema nikakve brige za opće, vidjeli smo i u slučaju sanacije otpada u Gospiću - gdje su u funkciji trovanja javnog prostora lažima i dezinformacijama", kaže Mažar.
"Prvo je ljetos kampirao u Gospiću “boreći se za njihove interese”, a onda je, kad se otpad krenuo uklanjati, okrenuo leđa Gospićanima i počeo opstruirati proces sanacije neopasnog otpada u dvije hrvatske cementare.
Ponovno se pokazuje: Most ne štiti hrvatski narod, već svojim izjavama i postupanjima radi izravno protiv njegovih interesa", dodao je.
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