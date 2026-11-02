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PROVOKACIJA U BANOVINI

Splitske vijećnike dočekao Dom Pérignon, ubrzo je uklonjen. Evo što stoji iza svega

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N1 Info
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02. stu. 2026. 09:40
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PIXSELL/PIXABAY/kolaž
Zvonimir Barisin/PIXSELL, PIXABAY/Ilustracija N1

U splitskoj Banovini vijećnike stranke Centar u ponedjeljak ujutro dočekala je boca skupocjenog šampanjca Dom Pérignon, koja je ubrzo uklonjena. Riječ je, po svemu sudeći, o provokaciji povezanoj s nedavno objavljenim informacijama o troškovima gradske tvrtke Žnjan.

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Kako piše Slobodna Dalmacija, povod ovom potezu vjerojatno su prošlotjedni medijski napisi o troškovima podmirenima karticom gradske tvrtke Žnjan.

Među spornim stavkama našlo se nekoliko boca šampanjca Dom Pérignon, parfemi Armani te večere u skupljim splitskim restoranima.

Iz oporbenih redova ranije su poručili da je riječ o uobičajenim troškovima, objašnjavajući kako su boce skupocjenog šampanjca bile dio posebnih zahtjeva jednog od izvođača angažiranih za doček Nove godine.

Boca šampanjca ostavljena u Banovini tako je, prema svemu sudeći, bila aluzija na troškove gradske tvrtke koji su posljednjih dana izazvali pozornost javnosti.

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Teme
banovina centar dom perignon grad split marijana puljak stranka centar šampanjac

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