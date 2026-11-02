Obitelj Miše Kovača donijela je veliku odluku za posljednji ispraćaj

Mišina želja je bila da ga sahrane na Mirogoju uz voljenog sina. A želja njegove obitelji je da taj trenutak bude samo njihov. Tako bi i Mišo volio, mišljenja je njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik. Koliko god se, kaže, Mišo ponekad javno hvalisao bio je u mnogim stvarima izuzetno skroman.