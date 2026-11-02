sprovod u srijedu
Obitelj Miše Kovača donijela je veliku odluku za posljednji ispraćaj
Oglas
Posljednji put Poljud će zapjevati za Mišu! U utorak će se tisuće njegovih obožavatelja pjesmom oprostiti od glazbene legende.
Vrata stadiona bit će otvorena za sve, ulaz je besplatan, a oproštaj počinje u 16 sati. No, obitelj ima posebnu želju kada je riječ o posljednjem ispraćaju. Žele da sprovod na zagrebačkom Mirogoju bude samo u krugu najbližih, piše net.hr.
Vijest o smrti proglašena na Poljudu
Nije ga posljednjih godina bilo ni na naslovnicama ni na koncertima. Živio je povučeno u stanu u blizini Splita. Stanu koji nije bio njegov. Životu koji nije birao. Daleko od svega onoga što je nekoć bio.
Ali da je mogao birati, svi koji ga poznaju složit će se s time, odabrao bi da vijest o njegovoj smrti bude proglašena upravo na Poljudu i to u vrijeme kad Hajduk vodi.
S voljenog Poljuda će biti i ispraćen.
Na Poljudu će u utorak biti sve što je volio. Oproštaj od Miše organiziraju Hajduk, Torcida i Hrvatska glazbena unija.
Pokopat će ga uz sina
Pisma, njegova publika, najdraži stadion i najbliži ljudi. Svi osim jednog.
Mišina želja je bila da ga sahrane na Mirogoju uz voljenog sina. A želja njegove obitelji je da taj trenutak bude samo njihov. Tako bi i Mišo volio, mišljenja je njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik. Koliko god se, kaže, Mišo ponekad javno hvalisao bio je u mnogim stvarima izuzetno skroman.
"Hoće li obući cipele od 5 ili 15 eura, ista priča. Ja znam kad bi kod njega se kupali u Tribunju onda bi on navukao cipele 20 metara do mora i onda bi navečer išao u tim istim cipelama pjevati. Imao je dva odijela, briga ga", rekao je Ivica Bubalo, glazbeni menadžer.
Komemoracija i sprovod najavljeni su za srijedu. A kad s njegova groba odu posljednji ljudi i kad o njemu utihnu svi govori, ostat će ono što se ne može ispratiti na posljednji počinak - njegove pjesme.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas