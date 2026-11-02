Oglas

sprovod u srijedu

Obitelj Miše Kovača donijela je veliku odluku za posljednji ispraćaj

author
N1 Info
|
02. stu. 2026. 08:05
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
WhatsApp Image 2026-11-02 at 08.04.07
Nel Pavletic/PIXSELL

Oglas

Posljednji put Poljud će zapjevati za Mišu! U utorak će se tisuće njegovih obožavatelja pjesmom oprostiti od glazbene legende.

Vrata stadiona bit će otvorena za sve, ulaz je besplatan, a oproštaj počinje u 16 sati. No, obitelj ima posebnu želju kada je riječ o posljednjem ispraćaju. Žele da sprovod na zagrebačkom Mirogoju bude samo u krugu najbližih, piše net.hr.

Vijest o smrti proglašena na Poljudu

Nije ga posljednjih godina bilo ni na naslovnicama ni na koncertima. Živio je povučeno u stanu u blizini Splita. Stanu koji nije bio njegov. Životu koji nije birao. Daleko od svega onoga što je nekoć bio. 

Ali da je mogao birati, svi koji ga poznaju složit će se s time, odabrao bi da vijest o njegovoj smrti bude proglašena upravo na Poljudu i to u vrijeme kad Hajduk vodi. 

S voljenog Poljuda će biti i ispraćen. 

Na Poljudu će u utorak biti sve što je volio. Oproštaj od Miše organiziraju Hajduk, Torcida i Hrvatska glazbena unija.

Pokopat će ga uz sina

Pisma, njegova publika, najdraži stadion i najbliži ljudi. Svi osim jednog. 

Mišina želja je bila da ga sahrane na Mirogoju uz voljenog sina. A želja njegove obitelji je da taj trenutak bude samo njihov. Tako bi i Mišo volio, mišljenja je njegov dugogodišnji prijatelj i suradnik. Koliko god se, kaže,  Mišo ponekad javno hvalisao bio je u mnogim stvarima izuzetno skroman. 

"Hoće li obući cipele od 5 ili 15 eura, ista priča. Ja znam kad bi kod njega se kupali u Tribunju onda bi on navukao cipele 20 metara do mora i onda bi navečer išao u tim istim cipelama pjevati. Imao je dva odijela, briga ga", rekao je Ivica Bubalo, glazbeni menadžer. 

Komemoracija i sprovod najavljeni su za srijedu. A kad s njegova groba odu posljednji ljudi i kad o njemu utihnu svi govori, ostat će ono što se ne može ispratiti na posljednji počinak - njegove pjesme.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
ispraćaj mirogoj mišo kovač

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ