Stižu nove cijene goriva: Evo koliko bi od utorka trebali plaćati benzin i dizel

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Vlada bi danas na telefonskoj sjednici trebala donijeti odluku o cijenama goriva koje će vrijediti idućih sedam dana. Prema trenutačnim očekivanjima, većih promjena na benzinskim postajama ne bi trebalo biti, a blago poskupljenje predviđa se samo za eurodizel.

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Ako Vlada ne odluči drukčije i ne uvede dodatne mjere, cijene većine gorivaostat će na prošlotjednoj razini.

Eurodizel bi trebao poskupjeti za jedan cent, odnosno na 1,89 eura po litri. Cijena benzina trebala bi ostati 1,69 eura po litri, dok se za plavi dizel očekuje nepromijenjena cijena od 1,45 eura.

Nafta ponovno poskupjela na svjetskim tržištima

Iako su cijene nafte u ponedjeljak ujutro blago pale, tijekom proteklih sedam dana zabilježen je rast na svjetskim tržištima.

Cijena barela referentne nafte Brent kretala se oko 111 dolara, dok je američka nafta WTI stajala približno 102 dolara po barelu.

Brent je krajem listopada dosegnuo najvišu razinu od travnja, ponajprije zbog strahovanja od daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i mogućih poremećaja u opskrbi naftom.

Očekuju se daljnje oscilacije cijena

Analitičari očekuju nastavak velikih oscilacija cijena u idućim danima. Kretanja na tržištu uvelike će ovisiti o razvoju američko-iranskog sukoba, diplomatskim nastojanjima da se smanje napetosti te ishodu američkih izbora.

Novi napadi na energetsku infrastrukturu ili važne prometne pravce mogli bi dodatno pogurati cijene nafte, dok bi eventualni napredak u pregovorima mogao pridonijeti njihovu padu, piše Novi list.

Konačne cijene goriva bit će poznate nakon Vladine odluke.