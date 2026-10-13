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napeto u saboru

Marijana Puljak uoči premijerovog obraćanja: Uskoro prekidamo sjednicu zbog - bloka reklama

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Hina
|
13. lis. 2026. 11:05
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Patrik Macek / Pixsell / ilustracija

Saborski zastupnici na dnevnom redu u utorak imaju raspravu o radu Vlade, a zatim i onu o prijedlogu opoziva predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Uvodno se zastupnicima obratio Mostov Miro Bulj.

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Marijana Puljak rekla je da se uskoro prekida prijenos iz Sabora jer "slijedi blok reklama".

Dodala je da sva Plenkovićeva izvješća izgledaju kao reklame, ali u njima su izostavljene sve stvari koje muče građane: Opad u Lici, požar u Omišu, male iznajmljivače...

"Selo gori, a premijer koji je zapalio selo se češlja", rekla je.

"Ako od nas tražite da stežemo remen, jeste li ga vi stegnuli", pitala je.

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo OVDJE.

Teme
marijana puljak sjednica sabora

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