napeto u saboru
Marijana Puljak uoči premijerovog obraćanja: Uskoro prekidamo sjednicu zbog - bloka reklama
Saborski zastupnici na dnevnom redu u utorak imaju raspravu o radu Vlade, a zatim i onu o prijedlogu opoziva predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Uvodno se zastupnicima obratio Mostov Miro Bulj.
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Marijana Puljak rekla je da se uskoro prekida prijenos iz Sabora jer "slijedi blok reklama".
Dodala je da sva Plenkovićeva izvješća izgledaju kao reklame, ali u njima su izostavljene sve stvari koje muče građane: Opad u Lici, požar u Omišu, male iznajmljivače...
"Selo gori, a premijer koji je zapalio selo se češlja", rekla je.
"Ako od nas tražite da stežemo remen, jeste li ga vi stegnuli", pitala je.
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