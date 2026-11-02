Poznato tko je meta
USKOK u akciji: Uhićenja u Zagrebu, Osijeku i Zagorju! Osumnjičeno osam osoba, cure detalji
Po nalogu Uskoka policija je u ponedjeljak ujutro pokrenula uhićenja i tzv. hitne dokazne radne poput pretresa protiv više osoba zbog sumnje u korupciju u Općoj bolnici Zabok i bolnici hrvatskih ratnih veterana.
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Prema neslužbenim informacijama na meti istražitelja je osam osumnjičenih. Među njima je, kako se doznaje, i voditelj tehničko-uslužne službe koji je osumnjičen za primanje mita kako bi osobama osuđenima na rad za opće dobro omogućio izbjegavanje radne obveze, odnosno probacije.
Navodno je osumnjičen i da su zaposlenici bolnice radili na njegovim nekretninama, a također se, prema neslužbenim podacima, istražuje i provođenje više javnih nabava.
Koruptivna kaznena djela
Uskok je, ne otkrivajući detalje, priopćio da uhićenja i hitne dokazne radnje, po njihovu nalogu, provodi Policijska uprava Krapinsko-zagorska u suradnji s osječko-baranjskom i zagrebačkom policijom.
"Navedene radnje provode se na području Krapinsko-zagorske županije, Zagreba i Osijeka u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela", priopćio je Uskok.
Dodaju da će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju, odnosno hoće li protiv osumnjičenih pokrenuti istragu i zatražiti istražni zatvor, o čemu će, kako navode, pravodobno obavijestiti javnost.
Oglasili se iz bolnice
"Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana jutros je zaprimila obavijest Policijske uprave Krapinsko-zagorske o provođenju kriminalističkog istraživanja i potrebi izuzimanja određene dokumentacije koja se odnosi na zaposlenika bolnice. Trenutačno je u tijeku priprema zatražene dokumentacije, a bolnica u potpunosti surađuje s nadležnim tijelima.
S obzirom na to da je kriminalističko istraživanje u tijeku, u ovom trenutku nismo u mogućnosti iznositi dodatne informacije niti komentirati medijske navode.
O svim relevantnim informacijama koje bude moguće javno iznijeti, javnost ćemo pravodobno obavijestiti, uz poštivanje zakonskih odredbi i nadležnosti tijela koja provode istraživanje."
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