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DHMZ upozorava na promjenu vremena: Prijete poplave, probleme bi mogao stvarati i snijeg

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N1 Info
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10. stu. 2026. 16:10
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DHMZ
DHMZ

Pred nama je značajna promjena vremena koju, nakon nekoliko dana s temperaturom primjerenom dobu godine, obilježava češća i lokalno obilna kiša, izražena južina i prolazni porast temperature zraka, izvijestio je DHMZ.

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Uzrok tome bit će dolazak ciklone s Atlantika i potom premještanje preko naših krajeva, prvo uz dotok toplog zraka s jugozapada, a u petak, 13. studenog, sa sjevera će se naglo spustiti hladna zračna masa.

DHMZ
DHMZ

Iako već pritječe vlažna i nestabilan zrak te na sjevernom Jadranu i u Gorskome kotaru mjestimice ima obilnije kiše, najintenzivniji meteorološki procesi očekuju se u četvrtak i petak, 12. i 13. studenog. Sredinom četvrtka središte duboke ciklone nalazit će se malo zapadnije od Italije dok će se njezina topla fronta pružati nad Jadran.

DHMZ
DHMZ

U petak se položaj središta ciklone neće mnogo promijeniti, međutim preko nas će se premještati njezina hladna i okludirana fronta nakon čega kreće pritjecanje hladnog zraka.

DHMZ
DHMZ

Velika količina kiše past će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj, a u petak je moguća i drugdje, osobito u Dalmaciji gdje su najvjerojatniji i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Izračuni prognostičkih modela u potencijalno najkišovitijim krajevima ukazuju na trodnevnu akumulaciju oborine veću od 300 l/m2, što je količina veća i od mjesečnog prosjeka.

DHMZ
DHMZ

Intenzivne i obilne oborine na području sjevernog Jadrana, Istre, Rijeke, Gorskog kotara i Like povećavaju rizik od pojave bujičnih i urbanih poplava, osobito na područjima s lošijom odvodnjom te uz manje vodotoke i bujične tokove. Zbog značajne ukupne akumulacije oborina očekuje se i zamjetan porast vodostaja rijeka na navedenom području.

Osim što će biti kišovito, očekuje se i vjetrovito vrijeme, pogotovo na Jadranu i u gorju. Jako jugo će u srijedu nakratko oslabjeti, potom u četvrtak u drugom dijelu dana naglo jačati na jako i olujno te navečer okretati na južni pa jugozapadni vjetar. U petak će na sjevernom dijelu zapuhati jaka i olujna bura, dok će se u većem dijelu Dalmacije zadržati jak jugozapadnjak. U unutrašnjosti će u četvrtak zapuhati umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, u višim predjelima i jak s olujnim udarima, a u petak okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak.

DHMZ
DHMZ

U Gorskoj Hrvatskoj dodatne probleme u prometu mogao bi stvarati i snijeg koji se s naglim i izrazitim padom temperature očekuje u drugom dijelu petka i u subotu. Treba računati i na stvaranje snježnog pokrivača. Susnježice i snijega vjerojatno će biti i u gorama središnje i istočne Hrvatske, poput Medvednice i Papuka, a u nizinama najvjerojatnije ne.

DHMZ
DHMZ

Tijekom vikenda postupno smirivanje vremena, ali nema dugotrajne stabilizacije.

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