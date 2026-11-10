DHMZ upozorava na promjenu vremena: Prijete poplave, probleme bi mogao stvarati i snijeg

Osim što će biti kišovito, očekuje se i vjetrovito vrijeme, pogotovo na Jadranu i u gorju. Jako jugo će u srijedu nakratko oslabjeti, potom u četvrtak u drugom dijelu dana naglo jačati na jako i olujno te navečer okretati na južni pa jugozapadni vjetar. U petak će na sjevernom dijelu zapuhati jaka i olujna bura, dok će se u većem dijelu Dalmacije zadržati jak jugozapadnjak. U unutrašnjosti će u četvrtak zapuhati umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, u višim predjelima i jak s olujnim udarima, a u petak okrenuti na sjeverac i sjeverozapadnjak.