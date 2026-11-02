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na Jadranu jaka bura

VIDEO / Na Platku pao prvi snijeg ove jeseni

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N1 Info
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02. stu. 2026. 13:26
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Prvi ovosezonski snijeg pao je na podrucju skijalista na Platku u blizini Rijeke. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic/PIXSELL

Na Jadranu se danas i sutra očekuje jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima.

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Prvi ovosezonski snijeg pao je na području skijališta na Platku u blizini Rijeke.

DHMZ danas u unutrašnjosti očekuje oblačno vrijeme, povremeno s kišom, u najvišim predjelima i susnježicom ili snijegom.

Na Jadranu promjenljivo oblačno, u Dalmaciji češća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima.

Najviša temperatura uglavnom od 6 do 10, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije između 14 i 19 °C.

Teme
bura dhmz platak temperatura

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