na Jadranu jaka bura
VIDEO / Na Platku pao prvi snijeg ove jeseni
Na Jadranu se danas i sutra očekuje jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima.
Oglas
Prvi ovosezonski snijeg pao je na području skijališta na Platku u blizini Rijeke.
DHMZ danas u unutrašnjosti očekuje oblačno vrijeme, povremeno s kišom, u najvišim predjelima i susnježicom ili snijegom.
Na Jadranu promjenljivo oblačno, u Dalmaciji češća sunčana razdoblja. Puhat će umjeren do jak sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita s orkanskim udarima.
Najviša temperatura uglavnom od 6 do 10, na Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije između 14 i 19 °C.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas