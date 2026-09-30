nezakoniti štrajkovi
Organizatori štrajka u velikim problemima? Prof. Gotovac: "Da, mogli bi dobiti i otkaz!"
Postane li pravomoćna odluka Županijskog suda u Zagrebu da je štrajk radnika zagrebačke Čistoće i ZET-a bio nezakonit, to bi za organizatore štrajka moglo imati vrlo ozbiljne i teške posljedice.
Oglas
Prema riječima profesora radnog i socijalnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu, dr. Viktora Gotovca, koji je razgovarao s Ivankom Tomom za Jutarnji list, u ovom slučaju zakon poslodavcu otvara mogućnost da organizatorima štrajka dade otkaz i zatraži da nadoknade štetu koja je prouzročena štrajkom.
Gotovac navodi kako se kod nas u pravilu takvi raspleti ne događaju, a ne predviđa ga ni u ovome slučaju, ali je, u slučaju da presuda postane pravomoćna, on moguć.
"Ukoliko bi se pravomoćnom odlukom utvrdilo da je taj štrajk nezakonit, tada postoji odgovornost i za organizatora u smislu moguće naknade štete. Osim toga, organizatori mogu odgovarati i osobno – čak i na način da im radni odnos bude doveden u pitanje, odnosno da im se otkaže", kaže Gotovac.
PROČITAJTE JOŠ
Može se sankcionirati i radnike koji su sudjelovali u nezakonitom štrajku, ali tu bi se trebalo dokazati da su oni svjesno sudjelovali u nezakonitom štrajku.
Prof. Gotovac navodi da sindikalne povjerenike od otkaza u ovom slučaju ne bi mogla spasiti ni zakonska zaštita koju imaju kao povjerenici.
"Oni imaju zaštitu, ali ovo je sad opravdani razlog za otkaz radnog odnosa. Naravno, poslodavac bi trebao ići kroz predviđenu proceduru, a ona kaže da bi sindikat trebao dati suglasnost na njihov otkaz. Ako sindikat ne da suglasnost, onda bi se išlo prema sudu koji bi svojom odlukom nadomjestio tu suglasnost. A to bi se, vjerojatno, u ovoj situaciji, ako se utvrdi da je štrajk nezakonit, i nadomjestilo", kaže profesor dodajući kako je zakonska zaštita sindikalnih povjerenika u ovom slučaju samo odgodni element.
Napominje, međutim, da mu se takav ishod čini nevjerojatnim jer se to obično kod nas ne događa, pogotovo u situaciji kad imamo kronični manjak radnika.
Sve detalje štrajka radnika u Holdingu i ZET-u pronađite OVDJE.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas