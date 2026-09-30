Organizatori štrajka u velikim problemima? Prof. Gotovac: "Da, mogli bi dobiti i otkaz!"

"Oni imaju zaštitu, ali ovo je sad opravdani razlog za otkaz radnog odnosa. Naravno, poslodavac bi trebao ići kroz predviđenu proceduru, a ona kaže da bi sindikat trebao dati suglasnost na njihov otkaz. Ako sindikat ne da suglasnost, onda bi se išlo prema sudu koji bi svojom odlukom nadomjestio tu suglasnost. A to bi se, vjerojatno, u ovoj situaciji, ako se utvrdi da je štrajk nezakonit, i nadomjestilo", kaže profesor dodajući kako je zakonska zaštita sindikalnih povjerenika u ovom slučaju samo odgodni element.