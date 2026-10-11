čeka se odluka za zet
Arbitraža odredila minimum rada u Zagrebačkom holdingu
Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici u Holdingu moraju obavljati u slučaju štrajka.
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Kako piše HRT, Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini Holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika odnosno 22 posto zaposlenih.
U podružnici Čistoća mora raditi 25 posto od ukupnog broja zaposlenih.
Cilj je osigurati minimalnu razinu usluga u slučaju štrajka.
Odluka o arbitraži u ZET-u još se čeka.
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