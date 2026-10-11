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čeka se odluka za zet

Arbitraža odredila minimum rada u Zagrebačkom holdingu

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N1 Info
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11. lis. 2026. 11:22
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01.10.2026., Zagreb - Nakon jucerasnje sudske odluke radnici Cistoce vratili su se na posao. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici u Holdingu moraju obavljati u slučaju štrajka.

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Kako piše HRT, Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini Holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika odnosno 22 posto zaposlenih.

U podružnici Čistoća mora raditi 25 posto od ukupnog broja zaposlenih.

Cilj je osigurati minimalnu razinu usluga u slučaju štrajka.

Odluka o arbitraži u ZET-u još se čeka.

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Teme
arbitraža holding zagrebački holding zet čistoća

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