Arbitraža odredila minimum rada u Zagrebačkom holdingu

Patrik Macek/PIXSELL

Završen je postupak arbitraže između Zagrebačkog holdinga i reprezentativnih sindikata kojim su utvrđeni nužni poslovi koje radnici u Holdingu moraju obavljati u slučaju štrajka.

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Kako piše HRT, Arbitražno vijeće odlučilo je da na razini Holdinga dnevno mora raditi 1192 radnika odnosno 22 posto zaposlenih.

U podružnici Čistoća mora raditi 25 posto od ukupnog broja zaposlenih.

Cilj je osigurati minimalnu razinu usluga u slučaju štrajka.

Odluka o arbitraži u ZET-u još se čeka.