Predsjednik uprave Holdinga: "Ne znamo s kim trebamo komunicirati od organizatora štrajka"

"Teško je reći kako će to sutra izgledati, nemamo nikakve službene informacije od organizatora. Tako da moramo pričekati jutro. Ono što je iznenađujuće jest da zapravo nemamo imenovanog predstavnika štrajkačkog odbora. Mi ne znamo s kim trebamo komunicirati, nemamo popise ljudi koji će biti u štrajku te smo prepušteni pričekati jutro i vidjeti kakva je situacija", rekao je.