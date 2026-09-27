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Predsjednik uprave Holdinga: "Ne znamo s kim trebamo komunicirati od organizatora štrajka"
Štrajk zaposlenika ZET-a i Zagrebačkog holdinga počinje od 3:30 ujutro, a njegov stvarni opseg zasad nije moguće precizno predvidjeti. Osim obustave tramvajskog i autobusnog prometa, posljedice bi se mogle osjetiti i u nizu komunalnih usluga, ponajprije u odvozu otpada.
Uoči početka štrajka predsjednik Uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković u razgovoru s novinarkom Nove TV Barbarom Štrbac govorio je o tome što će tijekom ponedjeljka funkcionirati, gdje očekuju najviše poteškoća te kako se građani mogu prilagoditi novonastaloj situaciji.
Novaković je kazao da u Holdingu još nemaju službene informacije organizatora o tome koliko će se zaposlenika priključiti štrajku, a koliko će ih doći na posao. Stvarno stanje zato će, kaže, biti poznato tek ujutro.
"Teško je reći kako će to sutra izgledati, nemamo nikakve službene informacije od organizatora. Tako da moramo pričekati jutro. Ono što je iznenađujuće jest da zapravo nemamo imenovanog predstavnika štrajkačkog odbora. Mi ne znamo s kim trebamo komunicirati, nemamo popise ljudi koji će biti u štrajku te smo prepušteni pričekati jutro i vidjeti kakva je situacija", rekao je.
Prema neslužbenim informacijama kojima raspolaže Holding, hitne službe ipak bi trebale normalno funkcionirati. Najveće poteškoće očekuju se s prikupljanjem otpada.
"Ono što javnost treba znati jest da ipak imamo neke neslužbene najave da će sve hitne službe redovno funkcionirati. Znači, semafori će se održavati, imat ćemo uredne ispraćaje pokojnika i ukope. Isto tako, najviše problema očekujemo po pitanju odvoza otpada", objasnio je.
Koliko dugo Zagreb može funkcionirati u takvim okolnostima, Novaković zasad ne želi procjenjivati. U tijeku je arbitražni postupak kojim bi trebalo utvrditi koje je nužne poslove potrebno obavljati i tijekom štrajka.
"Ako ćemo uspjeti dobiti pravomoćnu odluku u realnom vremenu, mislimo da će tada grad moći jedan minimum javnih i komunalnih usluga pružati svojim građanima", rekao je.
Holding procjenjuje da bi za minimalno pružanje usluga trebalo raditi nešto više od 35 posto zaposlenika, dok su sindikati, prema Novakovićevim riječima, spremni osigurati oko tri posto radnika.
Kazao je da je Uprava računala na mogućnost štrajka te sindikatima predložila sporazum kojim bi se unaprijed utvrdio najmanji broj zaposlenika potreban za obavljanje nužnih poslova.
"Vodili smo se činjenicom da postoje neki minimumi koji se moraju izvršavati, a u isto vrijeme da radnici imaju pravo na štrajk. Nažalost, do jučer nismo dobili nikakav kontraprijedlog, već su odbili naš inicijalni prijedlog. Tek jučer, za vrijeme početka arbitraže, iznijeli su svoje prijedloge", rekao je.
Građanima poručio što mogu napraviti
Jedno od pitanja bilo je koliko je realno očekivati da se Zagrepčani tijekom štrajka pridržavaju preporuka koje su im uputile gradske službe.
"Jasno je da je teško očekivati od građana da pomognu u pružanju javnih i komunalnih usluga, međutim neka ponašanja, vjerujemo, građani mogu u ovoj iznimnoj situaciji promijeniti. Primjerice, mogu ne iznositi glomazni otpad, mogu ne posjećivati reciklažna dvorišta jer očekujemo da niti jedno neće biti otvoreno ili mogu smanjiti odlaganje otpada na javnim površinama, nego taj otpad ponijeti sa sobom kući", poručio je Novaković.
Arbitražni postupak formalno može trajati 15 dana, no Novaković očekuje da bi zbog hitnosti situacije odluka mogla biti donesena znatno ranije.
"Rok je 15 dana. Ona je započela početkom tjedna, danas je bila prva rasprava. S obzirom na hitnost i situaciju, očekujemo u dan-dva da će se sve to riješiti", rekao je.
Na pitanje mogu li građani, ako odvoz otpada bude poremećen, očekivati manje račune za tu uslugu, odgovorio je: "Ne očekujemo to".
Što Holding nudi radnicima?
Govoreći o mogućnosti postizanja kompromisa sa sindikatima i prekidu štrajka, Novaković je rekao da Holding više nema mnogo prostora za povećavanje svoje ponude.
Prema njegovim riječima, radnicima su ponuđena povećanja koja su znatno viša od trenutačne stope inflacije.
"Smatramo da je kolektivni ugovor koji smo imali do sada radnicima davao dosta visoku razinu materijalnih prava. Bili smo spremni dodatno ih poboljšati u dvostruko većoj visini od inflacije u ovoj godini. Mislimo da su to realne i objektivne okolnosti te da više od toga ne bi bilo ni opravdano ni moguće izdržati za Holding", rekao je.
Na kraju je pozvao sindikate da ponovno razmotre situaciju i prekinu štrajk, za koji tvrdi da je upitan sa stajališta zakonitosti.
"Prije svega da prekinu ovaj štrajk koji je na granici zakonitosti, odnosno nezakonitosti, i da razmotre objektivne okolnosti te da radnicima osiguraju nastavak kolektivnog ugovora po ovako kvalitetnim uvjetima", poručio je Novaković.
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